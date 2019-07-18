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Kenya'da 15 Temmuz şehitleri anısına şifa dağıtıyorlar

TİKA'nın "Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri dolayısıyla Kenya'daki öğrenciler, göz taraması ve ameliyatları gerçekleştiriyor- Cuma günü sona erecek program çerçevesinde 15 tıp fakültesi ve hemşirelik bölümü öğrencisi, 250 göz ameliyatı ve 5 bin göz taraması çalışmasına katılacak

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:23
Kenya'da 15 Temmuz şehitleri anısına şifa dağıtıyorlar

ADDİS ABABA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri dolayısıyla Kenya'daki 15 tıp fakültesi ve hemşirelik öğrencisi, Kenyalı doktorlarla göz ameliyatları ve taramaları yapıyor.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kenya'nın Garissa eyaletinde TİKA Nairobi Ofisi ve yerel sağlık sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde pazartesi günü başlayan "Gören Gözler, Gülen Yüzler Göz Sağlığı Kampı" cuma günü sona erecek.

Tecrübe Paylaşımı Programıyla Kenya'ya gelen 15 tıp fakültesi ve hemşirelik bölümü öğrencisi, 15 Temmuz şehitlerinin anısına 250 göz ameliyatı ve 13 farklı okulda yapılacak 5 bin göz taraması çalışmasına katıldı.

Kampın ilk 2 günündeki yoğun ilgi dolayısıyla hedeflenen ameliyat ve taramaların yarısı gerçekleştirildi.

- Kabe'yi görmek için ameliyat oldu

Ailesiyle ülkenin Garissa bölgesinde yaşayan ve 5 yıl önce uğradığı saldırı nedeniyle geçirdiği travma sonucu gözlerinden rahatsızlanan 60 yaşındaki İbrahim Guhad da kampa katılanlardan biriydi.

Daha önce sol gözünden ameliyat edilen Guhad, 2 Ağustos'ta hacca gideceğini ve Kabe'yi daha güzel görmek istediği için kampa başvurduğunu söyledi.

Yapılan muayene ve ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Guhad, Kabe'yi görebilecek olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi ve Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

- İkinci etap Dadaab'da

"Gören Gözler, Gülen Yüzler Göz Sağlığı Kampı"nın ikinci etabı yine TİKA tarafından Türk ve Kenyalı sağlık sivil toplum kuruluşları iş birliğinde Dadaab Mülteci Kampı'nda 22-26 Temmuz'da düzenlenecek.

Dadaab Mülteci Kampı'nda da 250 göz ameliyatı gerçekleştirilmesi hedefleniyor.


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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:23
  1. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  2. Kenya
  3. TİKA

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