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Kenya Maliye Bakanı Rotich yolsuzluktan gözaltına alındı

22 Temmuz 2019 Pazartesi 18:33
Kenya Maliye Bakanı Rotich yolsuzluktan gözaltına alındı

ADDİS ABABA (AA) - Kenya Maliye Bakanı Henry Rotich, ülkedeki iki baraj projesinde yolsuzluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Kenya medyasında yerel alan haberlere göre, yaklaşık 450 milyon dolar ihale bedeli olan iki baraj projesinin sözleşmelerinde usulsüzlük yaptığı ileri sürülen Bakan Rotich ve 27 isim hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldı.

Sekiz farklı suçlamayla karşı karşıya olan şüphelilerin sözleşmeye dahil olmadığı halde sahte belgelerle, olması gerektiğinden fazla harcama göstererek kişisel menfaat sağladığı belirtiliyor.

Başsavcı Noordin Haji’nin bu sabah gözaltına alınmasını emrettiği kişilerin arasında baraj ihalelerini alan İtalyan CMC Di Ravenna şirketinin üst düzey isimleri de bulunuyor.

Haji, “Ekonomik suçların işlendiğine kanaat getirdim, bu sebeple gözaltıları ve yargılamayı onayladım." açıklaması yaparak proje için hazineden fazladan 165 milyon dolar alındığını ifade etti.

Bakan Rotich, kendisi hakkında yapılan suçlamaları mart ayında bir gazeteye verdiği ilanla yalanlamıştı.

Rotich, Kenya tarihinde görevi sırasında yolsuzluktan gözaltına alınan ilk bakan oldu.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 18:33
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