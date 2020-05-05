Kentte tedbirlere uyulmadı 124 bin lira ceza kesildi
Sivas’ta koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlara toplamda 124 bin lira idari para cezası kesildiği bildirildi.
Sivas’ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan önlemlere uymayan kişilere 124 bin lira idari para cezası kesildi.
583 işleme 124 bin lira ceza
Sivas Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “65 yaş üzeri, kronik rahatsızlığı bulunan, 20 yaşından küçükler ve 14 gün kuralı uygulanan vatandaşlarımızın sokağa çıkması kısıtlanmıştır. Korona virüs ile mücadele tedbirleri ihlali kapsamında 583 cezai işlem uygulanarak 124 bin 516 lira idari para cezası kesilmiştir” ifadelerini kullandı.