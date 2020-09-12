Kentte koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor! AK Partili isim böyle dikkat çekmişti: Şehrimiz hiç iyi durumda değil

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve gittikçe yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Türkiye'de de yükselişe geçti.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler hayati önem taşırken, bu tedbirlere uyulmaması nedeniyle ölümcül salgın etkisini artırarak devam ediyor. Türkiye'de de yükselişe geçen koronavirüs nedeniyle bir kentten korkutucu haberler gelmeye başladı. Koronavirüsün etkisinin iyice hissedildiği Çorum'da salgın kaynaklı ölümlerin de arttığı bildirildi.

2 günde 21 kişi hayatını kaybetti

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi tarafından açıklanan verilere göre, kentte geçen hafta 4 bin 369 kişi evde izolasyon sürdü; 227 hasta yatarak, 22 hasta yoğun bakımda tedavi gördü; 7 entübe hastası kaydedildi, 52 kişi de hayatını kaybetti.

11 Eylül 2020 Cuma günü 15 hastanın hayatını kaybettiği kentte 12 Eylül Cumartesi günü de 6 kişinin can vermesiyle son iki günde hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldiği kaydedildi.

"Çorum iyiye gitmiyor"

Öte yandan kentteki koronavirüs tablosuna dikkat çeken AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında ilk kez bununla ilgili bir açıklama yaptığını belirterek, "Çorum şuanda hiç iyi durumda değil. Çorum iyiye gitmiyor. Çorum Türkiye'de en çok vakası olan ilk 3 il arasına girmek için adeta koşuyor." ifadelerini kullandı.

-AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan