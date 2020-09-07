Kentte koronavirüs alarmı! 200 kişi karantinaya alındı
Eskişehir'de bir sitede apartman görevlisinde koronavirüse rastlanması sonucu sitede yaklaşık 200 kişinin yaşadığı 5 blok karantinaya alındı.
Eskişehir'de bulunan Havacılar Sitesi'nde yaklaşık 200 kişinin yaşadığı 5 blok karantinaya alındı.
Eskişehir'de Havacılar Sitesi'nde çalışan bir apartman görevlisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi sonucu, sitede yaklaşık 200 kişinin yaşadığı 5 blokta 14 günlük karantina uygulaması başlatıldı.
İhtiyaçlarını 'Vefa' ekipleri karşılayacak
Kentte Şirintepe Mahallesi İsmet İnönü 2 Caddesinde yer alan Havacılar Sitesi’nde karantina altına alınan vatandaşların ihtiyaçlarının ise Tepebaşı Kaymakamlığı koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı belirtildi.
Onlarca kişiye ceza kesilmişti
Öte yandan kentte dün İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen koronavirüs denetimlerinde bir iş yerinde sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyulmadığı tespit edilmiş ve 103 kişiye Kovid-19 tedbirlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle 324 bin 450 lira ceza kesilmişti.