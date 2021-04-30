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Korona Virüs Kentte ek önlem! Marketlerde bu ürünler satılmayacak
Korona Virüs

Kentte ek önlem! Marketlerde bu ürünler satılmayacak

Kütahya'da 17 günlük tam kapanma süresi boyunca marketlerde gıda ve temizlik dışındaki bazı ürünlerin satışına kısıtlama getirildi. Yeni kararla birlikte marketlerde ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek reyonlarının önüne bant çekilecek.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 10:35:00 -
Kentte ek önlem! Marketlerde bu ürünler satılmayacak

İl Hıfzıssıhha Kurulu, 17 Mayıs pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma döneminde il genelinde alınması gereken ilave tedbirleri değerlendirdi.

İlave tedbirlere ilişkin toplantıda alınan kararda, ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satan işletmeler İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda kapalı olduğundan, marketlerde bu ürünler için müşteri yoğunluğu olabileceği belirtildi.

Reyonların önüne bant çekilecek

Bu doğrultuda, salgın riskinin azaltılması amacıyla açık olan marketlerde ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapılan reyonların veya bu ürünlerin bulunduğu katların tam kapanma sürecinin bitimine kadar önlerine bant çekilerek satışa kapatılmasına karar verildi.

Alınan karar, resmi yazıyla kentteki marketlere tebliğ edildi.

Vatandaşlar önlemlere uydu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapama kararın ardından Eskişehir, Kütahya ile Bilecik’te 17 gün sürecek olan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlaması saat 19.00’da başladı. Eskişehir’de polis, önemli kavşaklarda tedbir alırken, kontrol noktaları oluşturuldu. Vatandaşların önlemlere uymasıyla sokak ve caddeler kısa sürede boş kaldı. Kavşaklarda araçlar ve yayalar tek tek kontrol edilirken, kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekiplerince kentin Bursa, Kütahya, Bilecik ve Ankara yollarındaki giriş-çıkışlarında araçlar üzerinde seyahat izin belgesi denetimi yaptı. Bilecik ve Kütahya’da da hem sokağa çıkma hem de seyahat kısıtlamasına genel olarak uyulduğu görüldü.

Vaka oranları yüksek

Sağlık Bakanlığı 17-23 Nisan haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasında Eskişehir, 100 bin kişide 535,87, Bilecik’te 525,79, Kütahya ise 427,77 vaka oranıyla yer alıyor. Eskişehir, Bilecik ve Kütahya’daki vaka oranları Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Kentlerin tamamı kırmızıya boyandı.

Covid- 19 salgını ile mücadele kapsamında ülke genelinde başlayan ‘tam zamanlı kapanma’ 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek.

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