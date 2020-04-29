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Korona Virüs

Kentte bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Muş’ta koronavirüs testi pozitif çıkan ve köy içi temasın yoğun olduğu belirtilen bir köy karantinaya alındı.

2020-04-29 10:51:00 -
Kentte bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Muş’ta korona virüs salgını nedeniyle bir köy karantinaya alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Ziyaret köyünde karantina uygulandığı belirtilerek, “Korona virüsün pozitif çıkması ve köy içi temasın çok yoğun olduğunun anlaşılması nedeniyle Ziyaret köyü, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün karantina altına alınmıştır.” denildi.

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