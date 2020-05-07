Kentte bir ev koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Gaziantep’te bir cami imamının koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle ailesiyle birlikte kaldıkları cami lojmanı karantina altına aldındı.
Gaziantep'in Araban ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir ev karantina altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı bir camide imamlık yapan kişi, yapılan kontrollerinde ateşi yüksek çıkınca tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.
Hastanede tedavi altına alındı
Yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan imam, Gaziantep Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaşadıkları ev karantinaya alındı
İmamın eşi ve 2 çocuğunun yaşadığı cami lojmanı, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün süreyle karantinaya alındı.