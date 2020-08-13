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Korona Virüs

Kentte alarm verildi! 65 yaş üstüne sokağa çıkma düzenlemesi

Adıyaman'da İl Hıfzısıhha Kurulu'nun kararıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa saat 10.00 ile saat 20.00 saatleri arasında dışarı çıkmasına izin verildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 17:32:00 -
Kentte alarm verildi! 65 yaş üstüne sokağa çıkma düzenlemesi

Adıyaman İl Hıfzısıhha Kurulu, 65 ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarıyla ilgili yeni karar aldı. Öte yandan kentte koronavirüs testi pozitif çıkan 27 kişiden dolayı 27 adres karantina altına alındı. kentte Alitaşı, Cumhuriyet, İmamağa, Kayalık, Sümerevler, Turgut Reis, Yeşilyurt, Altınşehir, Bahçeçik, Bahçelievler, Musalla, Siteler, Ulucami, Yeni Sanayi ve Yeni Mahalledeki 27 adres karantina altına alındı.

65 yaş üstüne yeni düzenleme

Adıyaman'da İl Hıfzısıhha Kurulu'nun kararıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşların saat 10.00 ile saat 20.00 saatleri arasında sokağa çıkışlarına izin verildi. Kurul ayrıca bilardo salonları ve halı sahaların açılmasına karar verdi.

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