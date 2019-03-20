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"Kentsel dönüşümlerin yapılması çok önemli"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Deprem riski ve can güvenliği açısından kentsel dönüşüm projelerini vatandaşların gönlüne girerek yapacağız. Kentsel dönüşümlerin yapılması çok önemli" dedi.

20 Mart 2019 Çarşamba 15:12
"Kentsel dönüşümlerin yapılması çok önemli"

 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Deprem riski ve vatandaşlarımızın can güvenliği açısından kentsel dönüşüm projelerini vatandaşların gönlüne girerek yapacağız. Kentsel dönüşümlerin yapılması çok önemli." dedi.

Bazı programlara katılmak üzere Aksaray'a gelen Kurum, bir dinlenme tesisinde düzenlenen toplantıda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Kurum, burada yaptığı konuşmada, gönüllere dokunmak adına 31 Mart yerel seçimlerinde gönül belediyeciliği sloganını kullandıklarını söyledi.

Bu nedenle kentsel dönüşüme büyük önem verdiklerini ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"Deprem riski ve can güvenliği açısından kentsel dönüşüm projelerini vatandaşların gönlüne girerek yapacağız. Kentsel dönüşümlerin yapılması çok önemli. Çalışmalarımız da bu doğrultuda hızlı bir şekilde devam ediyor. Her yıl kentesel dönüşüm projelerinde 300 bin konut yapacağız, 5 yılda da 1,5 milyon konuta ulaşarak vatandaşlarımızın riskli binalarda oturmasına müsaade etmeyeceğiz."

- Hedef 2023'te 250 bin sosyal konut

Kurum, Aksaray kent merkezindeki kentsel dönüşüm projesini 2023'e kadar Aksaray Belediyesi ile tamamlayacaklarını aktararak, Türkiye genelinde 50 bin sosyal konut projesinin olduğunu bildirdi.

Aksaray'a da bu kapsamda 500 sosyal konut yapacaklarını anlatan Kurum, "Vatandaşlarımız 483 liradan başlayan taksitlerle 240 aya varan vadelerle de bu konutlara sahip olabilecek. Alt ve orta gelirli, emekli, şehit ailesi ve gazilerimize yönelik kontenjanlarımız da var. Ülkemizdeki tüm alt gelirli, orta gelirli ve emeklilerimizin ev sahibi olmasını istiyoruz. Bu çerçevede 2023 yılına kadar en az 250 bin konut yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aksaray'a daima hizmet edeceklerini aktaran Kurum, "50'ye yakın şehrimizde vatandaşlarımızla istişare ettik. 81 ile millet bahçesi sözümüz var. Bu çerçevede projelerimiz devam ediyor. Şehirlerdeki yeşil alanları artırmak için çalışmalarımız da sürüyor. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı 2023 yılı geldiğinde 15 metrekare olacak. Böyle bir hedefimiz var." diye konuştu.

Programa, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcıları Fatma Varank ve Mehmet Emin Birpınar, AK Parti Aksaray milletvekilleri İlknur İnceöz ve Cengiz Aydoğdu, AK Parti Aksaray Belediye Başkan Adayı Evren Dinçer ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcisi katıldı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 15:12
  1. Aksaray
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  3. STK

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