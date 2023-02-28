Kentsel dönüşüme hız verilsin

Bahaş Holding CEO’su Abdüssamet Bahadır, tüm Türkiye’nin birinci önceliğinin kentsel dönüşüm olduğunu ifade etti. Bahadır, 40 yıllık binaları dönüştürerek başta Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Şişli Fulya, Üsküdar olmak üzere İstanbul’un pek çok bölgesini depreme karşı korumayı hedeflediklerini vurguladı.

Acilen uygulamaya alınmalı

Bahadır, 32 yıllık birikimle ilerlemeye devam ettiklerini anlattı. Çarpık kentleşme ve deprem gerçeği nedeniyle kentsel dönüşüm projelerinin acilen uygulamaya alınması gerektiğinin altını çizen Bahadır, şunları kaydetti: “Çünkü İstanbul yaklaşık 20 milyon nüfusuyla üç büyük fay hattı üzerinde bulunan ülkemizde deprem riski en yüksek olan illerin başında yer alıyor. Depremi önlemek mümkün değil fakat alınan önlemlerle kayıpları en aza indirmek mümkün. Bunun da tek yolu güvenli yapı üretmekten geçiyor. Dolayısıyla kentsel dönüşüm için gece gündüz çalışılması, faaliyetlerin hızlandırılması gerekiyor. Deprem yeteri kadar zaman tanıdı, daha fazla zaman kalmadı. Biz de 2015 yılından bu yana kentsel dönüşüme odaklanan bir şirket olarak örnek adımlar atıyoruz. Gaziosmanpaşa’da 70 dönüm arazi üzerinde 2 bin 500 konuttan oluşan Türkiye’nin ilk ada bazlı kentsel dönüşüm projesinin ilk etabını tamamladık. Projenin diğer etaplarına da başlamak üzereyiz. Yine dev kentsel dönüşüm projelerimizden 10 etap 2 bin konuttan oluşan ‘Büyükçekmece Hilal Hill Kentsel Dönüşüm Projesi’nin inşaatı ve ‘Fulya Hilton Konakları Kentsel Dönüşüm Projesi’nin çalışmaları hızlı şekilde sürüyor. Diğer yandan farklı lokasyonlardaki kentsel dönüşüm yatırımlarımız da devam ediyor.”

600 güvenli daire yaptı

Bahadır, kentsel dönüşüm projeleriyle depreme karşı son derece güvenli, geniş yeşil alana ve sosyal olanaklara sahip binalar ürettiklerini aktardı. Bahadır, “Bugüne kadar 300 adet riskli daireyi dönüştürdük. 600 adet güvenli daire ürettik. Şu anda devam eden ve başlayacağımız projeleri tamamladığımızda toplam 2 bin adet daireyi dönüştürmüş, 5 bin adet daire üretmiş olacağız” şeklinde konuştu.