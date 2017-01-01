Kentsel dönüşümde yeni donem: Yüzde 20'yi veren yeni evi alacak

Kentsel dönüşüm süreçlerinde yaşanan sıkıntıları gidermek için harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşın cebinden para çıkmadan evini yenilemesine imkan veren uygulamayı hayata geçirdi. Aynı yapıdaki tüm daire sahiplerinin imzasının şart koşulduğu yeni model 6 ilçede de uygulanmaya başladı.

İmar artışı yok: Özellikle Fikirtepe'de yaşanan problemler ışığında kentsel dönüşüm süreçlerinde ortaya çıkan aksilikler tespit edilerek geliştirilen modelde iki şart olacak. Uygulama alanlarında dönüşümlerin yerinde yapılması esas kılınacakken, yıkım sonrası yeni planda ise imar artışı hiçbir şekilde gündeme gelmeyecek.

1 milyar lira ayrıldı: Bunun için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden 1 milyar liralık bir kaynak 2018 yılı için ayrıldı. İlk etapta devreye alınan 1 milyar liralık kaynak ile ortaya çıkacak işin 5 milyar lirayı bulması planlanıyor. Söz konusu kaynağın her yıl arttırılması da gündemde.

Vatandaşın cebinden tek kuruş çıkmıyor: Vatandaşın cebinden tek kuruş çıkmadan yapısını yerinde dönüştürmeyi amaçlayan modelde ev sahipleri m2'lerinden fedakarlık etmiş olacak. 100 m2'lik bir ev için vatandaş 20 m2'sini verecek. Bir nevi yüzde 80'e yüzde 20 gibi bir anlaşma yapılacak. 100 m2 depreme dayanıksız bir yapı sahibi dönüşüm sonrası 80 m2 güvenli ve konforlu bir evin sahibi olacak.

Müteahhitte gidemeyen ev sahiplerinin imdadına yetişecek: Bu modelle özellikle arsa m2’si yüzünden müteahhitle anlaşma sağlayamayan ev sahiplerinin de imdadına yetişilmiş olunacak. Büyükşehir belediyesi söz konusu uygulamayla yüzde 80’e yüzde 20 alırken müteahhitlerin ortalama yüzde 50-50 ile çalışıyor.

Maliyetin yüzde 70’ni karşılıyor: İBB'nin iştiraki KİPTAŞ ile gerçekleştireceği modelde alınacak yüzde 20'lik kesimler ile yapıların maliyetinin yüzde 70'e yakını karşılanmış olacak. Geri kalan yüzde 30'luk maliyet ise İBB bütçesinden ayrılan 1 milyar liralık kaynak üzerinden sağlanacak.

Tek şart: Herkes imza verecek: Söz konusu modelin uygulanması için daire sahiplerinin hepsinin imzası gerekiyor. İmza sürecini tamamlayan bina sakinlerinin başvurusu ile yıkım başlıyor. İmar artışı ile gerçekleştirilen kentsel dönüşümde binaların dönüşümü için yapı sahiplerinin 3’te 2’sinin onay vermesi yetiyordu.

6 ilçede uygulanmaya başladı: Uygulama İstanbul'un 6 ilçesinde başladı. Beyoğlu, Beykoz, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece ve Esenler de model hayata geçirildi. Yeni modeli duyan çok sayıda bina sahibi binasını yerinde dönüştürmek için başvuruda bulundu. Yeni modelin yaygınlaşmasıyla İstanbul'daki dönüşümün 10-15 yıl içerisinde tamamen gerçekleşeceği öngörülüyor. (Yeni Şafak)