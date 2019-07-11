0553 313 94 23

Kentsel dönüşümde hedef, yılda 300 bin bağımsız bölüm

Kentsel Dönüşüm Uzmanı ve İnşaat Yüksek Mühendisi Hakan Çatalkaya, yeni kentsel dönüşüm stratejisi ile yılda 300 bin bağımsız bölümün kentsel dönüşüme girmesinin hedeflendiğini söyledi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:06
Kentsel dönüşümde hedef, yılda 300 bin bağımsız bölüm

Kentsel Dönüşüm Uzmanı ve İnşaat Yüksek Mühendisi Hakan Çatalkaya, yeni kentsel dönüşüm stratejisi ile yılda 300 bin bağımsız bölümün kentsel dönüşüme girmesinin hedeflendiğini söyledi.


Kentsel dönüşüm kanunu ve uygulama yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. 6306 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile kentsel dönüşüm alanı oluşturma yetkisi Cumhurbaşkanı’na verildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Tektaş Kentsel Dönüşüm Uzmanı Çatalkaya, “Kentsel dönüşümde bürokratik engellerle karşılaşılıyordu. Kentsel dönüşümde bürokratik engeller ortadan kaldırmak için Cumhurbaşkanı’mıza yetki verildi” dedi.


Kentsel dönüşümde yaşanan gelişmeleri değerlendiren Çatalkaya, “Bugüne kadar yaklaşık 200 bin bina kentsel dönüşüme girdi. Bu da yaklaşık 1 milyon bağımsız bölüme tekabül ediyor. Bugünkü maliyetler düşünüldüğünde 100 m bir dairenin maliyeti 150 bin TL kabul edilirse 150 milyar TL’lik bir dönüşüm gerçekleştirildi” dedi. Çatalkaya, “Bugüne kadar yapılan kentsel dönüşümün hacmine bakıldığında dünyada benzer örneklerinden kıyas edilemeyecek kadar düzeyde bir iş başarıldığı görülüyor. Ancak şu ana kadar yapılanın 6 katı daha bir çalışma yapılması ön görülüyor” dedi.


Kentsel dönüşümle yenilenmesi gereken halen çok sayıda binanın da bulunduğunu vurgulayan Çatalkaya, “Deprem riski olan 6 milyon bağımsız bölümün de bakanlığın açıkladığı yeni kentsel dönüşüm strateji ile yenilenmesi gerekiyor. Bunun da yaklaşık olarak bütçesi 900 milyar TL’ye denk geliyor. Yeni kentsel dönüşüm stratejisi ile yılda 300 bin bağımsız bölümün kentsel dönüşüme girmesi hedefleniyor” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 17:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Seyidoğlu"nun ihtiyati tedbir talebi kabul edildi
    1. "Seyidoğlu"nun ihtiyati tedbir talebi..
    2. Serbest piyasada altın fiyatları
    3. Dünya Şampiyonu Navko’dan Başkan..
    4. Ekonomi alanındaki "torba teklif" Plan..
    5. RTÜK üyeliğine seçilen 3 isim belli..
    6. Pençe Harekatı ile koordineli olarak..
    7. Yeğeninin attığı yumrukla hayatını..
    8. Faruk Bildirici kimdir? RTÜK üyesi..
    9. CHP ilçe başkanlığına zarar veren..
    10. İzmir'de park halindeki araç kundaklandı
    11. Çamurlu ayakkabılar nasıl temizlenir?
    12. Pençe Harekatı'nda flaş gelişme!..
    13. Çetin: “Kadınlarımızın emeklerinin..
    14. İl Müftüsü Gerek’ten Başkan Bozkurt’a..
    15. Başkan Cabbar, yeni emniyet binası..
    16. Galatasaray’da kombineler 32 bine..
    17. Bilecik’te İl Koordinasyon Toplantısı..
    18. İBB Meclisi, İmamoğlu'na borçlanma..
    19. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof...
    20. RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu
    21. TİKA'nın Kanuni türbesi projesinde..
    22. Huawei, ABD teknolojisine..
    23. 15 Temmuz'da ulaşım metro, metrobüs..
    24. Efeler’de sokaklar yenileniyor
    25. Konya SMMMO Başkanı Erdal’dan Konyalı..
    26. Tüketici artık hangi fındığı yediğini..
    27. Mandıra'da buhar kazanı patladı! 1..
    28. Tarihi surlarda intihar girişiminde..
    29. Radyo Televizyon Üst Kurulu..
    30. Seydioğlu’nun tabelaları sökülecek
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap