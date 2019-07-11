Kentsel dönüşümde hedef, yılda 300 bin bağımsız bölüm

Kentsel Dönüşüm Uzmanı ve İnşaat Yüksek Mühendisi Hakan Çatalkaya, yeni kentsel dönüşüm stratejisi ile yılda 300 bin bağımsız bölümün kentsel dönüşüme girmesinin hedeflendiğini söyledi.

Kentsel dönüşüm kanunu ve uygulama yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. 6306 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile kentsel dönüşüm alanı oluşturma yetkisi Cumhurbaşkanı’na verildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Tektaş Kentsel Dönüşüm Uzmanı Çatalkaya, “Kentsel dönüşümde bürokratik engellerle karşılaşılıyordu. Kentsel dönüşümde bürokratik engeller ortadan kaldırmak için Cumhurbaşkanı’mıza yetki verildi” dedi.

Kentsel dönüşümde yaşanan gelişmeleri değerlendiren Çatalkaya, “Bugüne kadar yaklaşık 200 bin bina kentsel dönüşüme girdi. Bu da yaklaşık 1 milyon bağımsız bölüme tekabül ediyor. Bugünkü maliyetler düşünüldüğünde 100 m bir dairenin maliyeti 150 bin TL kabul edilirse 150 milyar TL’lik bir dönüşüm gerçekleştirildi” dedi. Çatalkaya, “Bugüne kadar yapılan kentsel dönüşümün hacmine bakıldığında dünyada benzer örneklerinden kıyas edilemeyecek kadar düzeyde bir iş başarıldığı görülüyor. Ancak şu ana kadar yapılanın 6 katı daha bir çalışma yapılması ön görülüyor” dedi.

Kentsel dönüşümle yenilenmesi gereken halen çok sayıda binanın da bulunduğunu vurgulayan Çatalkaya, “Deprem riski olan 6 milyon bağımsız bölümün de bakanlığın açıkladığı yeni kentsel dönüşüm strateji ile yenilenmesi gerekiyor. Bunun da yaklaşık olarak bütçesi 900 milyar TL’ye denk geliyor. Yeni kentsel dönüşüm stratejisi ile yılda 300 bin bağımsız bölümün kentsel dönüşüme girmesi hedefleniyor” dedi.