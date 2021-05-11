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Kentsel Dönüşüm - Yeşil Bina Kentsel dönüşümde 5 milyar kira desteği sağlandı
Kentsel Dönüşüm - Yeşil Bina

Kentsel dönüşümde 5 milyar kira desteği sağlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm kapsamında yılın ilk çeyreğinde 115 bin hak sahibine 209 milyon lira kira yardımı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 11:01:00 -
Kentsel dönüşümde 5 milyar kira desteği sağlandı

Kira yardımlarından en çok faydalanan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Elazığ ve Şırnak oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, riskli alanlar ve riskli yapıların bulunduğu kentsel dönüşümün alanlarında vatandaşlara kira yardımında bulunuyor. Bu kapsamda bakanlık yılın ilk 3 ayında riskli yapıların dönüşümü kapsamında vatandaşlara 161 milyon lira ve riskli alanların dönüşümün yapıldığı alanlarda da 48 milyon lira kira yardımında bulundu. Böylece dönüşüm kapsamında yılın ilk 3 ayında toplam 115 bin 846 vatandaşa 209 milyon lira kira yardımı yapıldı. Kira yardımlarından en çok faydalanan iller ise riskli alanlarda sırasıyla Şırnak, İstanbul, Antalya, Ankara ve Elazığ oldu. Kentsel dönüşüm süreci başladığından itibaren ülke genelinde bugüne kadar yaklaşık 480 bin hak sahibine yaklaşık 4 milyar 786 milyon lira kira yardımı yapılırken, 10 bin 125 hak sahibine de 154 milyon lira faiz desteği sağlandı. Toplam 490 bin 125 vatandaşa, 4 milyar 940 milyon maddi destek sağlandı. Kentsel dönüşüm de vatandaşa sağlanan katkı 5 milyar liraya yaklaştı.

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