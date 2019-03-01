0553 313 94 23

Kentsel dönüşüm süreci hızlandırılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:- "Belediyelerimizle birlikte yürüteceğimiz, Toplu Konut İdaresi eliyle yapacağımız 40 bin konutun haricinde, İller Bankası kanalıyla 4 milyar liralık bir kredi kaynağını da belediyelerimize vermek suretiyle, kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmış olacağız. Burada yüzde 50'ye kadar kredi faizinde hibe desteği vererek kentsel dönüşüm için önemli bir süreci de başlatmış olacağız"

01 Mart 2019 Cuma 14:34
Kentsel dönüşüm süreci hızlandırılıyor

HATAY (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Belediyelerimizle birlikte yürüteceğimiz, Toplu Konut İdaresi eliyle yapacağımız 40 bin konutun haricinde, İller Bankası kanalıyla 4 milyar liralık bir kredi kaynağını da belediyelerimize vermek suretiyle, kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmış olacağız. Burada yüzde 50'ye kadar kredi faizinde hibe desteği vererek kentsel dönüşüm için önemli bir süreci de başlatmış olacağız." dedi.

Bakan Kurum, Hatay Valiliğini ziyaret ederek burada Vali Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Şanverdi, Hüseyin Yayman, Hacı Bayram Türkoğlu, Sabahat Özgürsoy Çelik, Abdulkadir Özel, belediye başkanları ve kurum müdürleriyle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Kurum, daha sonra yaptığı basın açıklamasında, 8 bin yıllık geçmişe sahip, kadim şehir Hatay'da olduklarını belirterek, şehrin sorunlarını ve şehirdeki yaşam kalitesini arttıracak birçok projeyi istişare ettiklerini vurguladı. Kurum, yapılması gereken projelere ilişkin kararlar aldıklarını söyledi.

Kentsel dönüşüm süreciyle ilgili, ilçelerdeki bazı mahallelerde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Kurum, bunların kentin özüne, kültürüne, yerel mimariye uygun örnek projeler olduğunu kaydetti.

Hatay'ın bir taraftan sanayi bir taraftan da tarım şehri olduğunun altını çizen Kurum, tarım, turizm ve sanayinin geliştirilmesi için Valilikle birlikte ortak çalışma yürüteceklerini anlattı.

- Kentsel dönüşüm hızlandırılıyor

Tüm Türkiye'de valiliklere bir genelge gönderdiklerini, bu genelge kapsamında şehirdeki riskli alanların 3 ay içerisinde tespit edilerek kendilerine bildirilmesi talimatı verdiklerini anımsatan Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Valiliklerimiz bu noktada, tüm şehir genelinde en riskli alandan başlamak suretiyle bu tespit çalışmalarını yürütüyorlar. Bizim de yılda 300 bin, önümüzdeki 5 yıl içerisinde 1,5 milyon konutu yapacağımızı biliyorsunuz, ifade etmiştik ve yenilenmesi gereken 6,7 milyon konutumuzu da inşallah 20 yıl içerisinde dönüştürmek suretiyle Türkiye'de artık bir riskli bina olsun istemiyoruz. Bu kapsamda kentsel dönüşüme kredi vermek üzere İller Bankası Genel Müdürlüğümüzde geçtiğimiz günlerde yasalaşan kanun kapsamında, kentsel dönüşüm projelerinde yüzde 50'ye kadar hibe desteği, kredi desteği vermek suretiyle yaklaşık 4 milyar liralık da kaynağı kentsel dönüşüm projelerine aktaracağız. Belediyelerimizle birlikte yürüteceğimiz, bizim Toplu Konut İdaresi eliyle yapacağımız 40 bin konutun haricinde, İller Bankası kanalıyla 4 milyar liralık bir kredi kaynağını da belediyelerimize vermek suretiyle kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmış olacağız. Burada yüzde 50'ye kadar kredi faizinde hibe desteği vererek kentsel dönüşüm için önemli bir süreci de başlatmış olacağız."

- Hatay'daki yeni stat ekim ayında tamamlanacak

Kurum, Hatay'a yapılacak yatırımlarla ilgili çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Hatayspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda çok güzel bir mücadele sergilediğini ifade eden Bakan Kurum, başarılarından dolayı takımı tebrik etti.

Hatayspor'a yeni bir stat yaptıklarının altını çizen Kurum, TOKİ eliyle yapılan inşaatın, ekim ayı içerisinde tamamlanacağını aktardı.

Eski stadın bulunduğu alanın da millet bahçesi olacağını hatırlatan Kurum, bunun projesinin de Hatay'a kazandırılacağını anlattı.

Tüm vatandaşların gönlüne girmek zorunda olduklarını kaydeden Kurum, "Önümüzdeki seçimler biliyorsunuz gönül belediyeciliği seçimi olacaktır. O yüzden biz, tüm Hataylı vatandaşlarımıza ulaşacak şekilde, hepsine dokunmak, hepsinin gönlüne girmek, kalbini fethetmek suretiyle bu projeleri gerçekleştirmek zorundayız." diye konuştu.

Kurum, Hatay'da tarihi binaların gün yüzüne çıkması için sokak sağlıklaştırma projesi yapacaklarının müjdesini de vererek, buna ilişkin Antakya Belediyesine gelecek hafta itibariyle 2 milyon lira hibe göndereceklerini sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 14:34
  1. Hatay
  2. Murat Kurum

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bolu TSO’da girişimcilik eğitimleri yeni yılda da devam ediyor
    1. Bolu TSO’da girişimcilik eğitimleri..
    2. Bosna Hersek, bağımsızlık yıldönümünü..
    3. Kocamaz, Mersin iş dünyasına..
    4. ‘Yaşar Kemal Efsanesi’ Maltepeli..
    5. Başkan Can’a ülkü ocaklarından coşkulu..
    6. Karşıdan karşıya geçen genç kıza..
    7. İzmit’te sokak çeşmeleri onarıldı
    8. Esas 14 Burda AVM’de, Mart ayı..
    9. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu hibrit..
    10. TOKİ'den Göztepe'nin yeni stadına..
    11. Bakan Çavuşoğlu’ndan TÜLOMSAŞ’ta "İpek..
    12. Sincik’te kar kalınlığı 4 metreye..
    13. Tiyatro sanatçısı Erdal Küçükkömürcü..
    14. Doğanköy sağlıklı alt yapıya kavuşuyor
    15. ANALİZ - Netanyahu’nun yargılanması..
    16. Tabutlar peş peşe çıkarıldı
    17. Atık döküm alanında yangın
    18. Anadolu Üniversitesi Senfoni..
    19. Mart ayı Beylikdüzü’nde sanat dolu..
    20. "Karacabey için mazeret yok"
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    O ülke yardım istedi! 25 saat içinde Türk uçakları havalandı
    O ülke yardım istedi! 25 saat içinde Türk uçakları havalandı
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?