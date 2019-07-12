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Kentsel dönüşüm projesi Yeşiltepe’nin değişimine ışık tutuyor

Yeşilyurt Belediyesinin TOKİ ile yaptığı protokol neticesinde Yeşiltepe’de devam eden ‘Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Projesi’ çerçevesinde yapılan binalar hızla yükseliyor.

12 Temmuz 2019 Cuma 17:52
Kentsel dönüşüm projesi Yeşiltepe’nin değişimine ışık tutuyor

Yeşilyurt Belediyesinin TOKİ ile yaptığı protokol neticesinde Yeşiltepe’de devam eden ‘Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Projesi’ çerçevesinde yapılan binalar hızla yükseliyor.


Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın üzerinde özenle durduğu ‘Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Projesi’ kapsamındaki evlerin satışları ise, çalışmaların yüzde 51 seviyesine ulaştığı andan itibaren TOKİ tarafından gerçekleştirilecek. Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen, Yeşilyurt Belediyesi Meclis Üyeleri, Yeşilyurt Belediyesi Birim Müdürleri, teknik personeller ve Hoca Ahmet Yesevi Mahalle Muhtarı Orhan Ünalır, ‘Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Projesi’ alanında incelemelerde bulundu. Yeşilyurt’un farklı ve ayrıcalıklı yaşam koşullarına ayrı bir değer katacak şekilde projelendirilen binalarda yapımı tamamlanan evleri inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen, Yeşilyurt’un bütün bölgelerinde ki gelişim seviyesinin aynı düzeyde ilerlemesi adına yatırımlarına devam ettiklerini söyledi.


Yeşilyurt’un en fazla nüfusa sahip bölgeleri arasında yer alan Yeşiltepe’nin ‘Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Projesi’ ile çok farklı bir kimliğe bürüneceğine dikkat çeken Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen, kentsel dönüşüm hizmetlerinde örnek ve öncü hizmetlerine aralıksız devam ettiklerini kaydetti.


Yeşiltepe bölgesinin bütün alanlarda gelişmesi ve kalkınmasına ayrıcalık tanıdıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen, “5393 sayılı Belediyeler Kanununun 73.maddesi gereğince TOKİ ile yaptığımız protokol çerçevesinde Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde devam eden kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunduk. Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’ın talimatları doğrultusunda buradaki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Birinci etap çalışması kapsamında 42 dönümlük alanın dönüşümünü gerçekleştirdik. Buradaki dönüşüme katkı sağlayan TOKİ ile Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere mahalle muhtarımıza teşekkür ediyorum. Diğer etapların dönüşümü planlama çerçevesinde devam etmektedir. Burada ki çalışmalar yüzde 51 seviyesine geldiği anda TOKİ tarafından belirlenen yerlerin satışları gerçekleşecektir. Kentsel dönüşümle birlikte bu bölgemizde yaşam kalitesi de daha iyi bir seviyeye gelecektir. Yeşilyurt Belediyesi olarak kentsel dönüşümde daha fazla proje üretmeyi hedefliyoruz. Kentsel dönüşümde bölgemize örnek olacak hizmetler üretiyoruz. Bizim tek amacımız var o da; Yeşilyurt’umuzun bütün yaşam alanlarında aynı seviyede modern yaşam koşullarının olması, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamasıdır. Geride kalan beş yılda bu anlamda çok faydalı ve verimli hizmetler üretildi, bundan sonrada aynı çizgide ilerleyerek Yeşilyurt’umuzu hep birlikte büyütmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 17:52
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