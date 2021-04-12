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Kentsel Dönüşüm - Yeşil Bina Kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz
Kentsel Dönüşüm - Yeşil Bina

Kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çankaya’da çökme riski bulunduğu için yıkımına başlanan Açelya Apartmanı ile etrafında bulunan 11 binanın riskli olduğunu dile getirerek, “Bu çerçevede bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 19:19:00 -
Kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz

Vatandaşlara taşınma, kira, eşya yardımında bulunacaklarını aktaran Kurum, “Ankara Çankayamızda, İleri Mahallemizde TOKİ hızlı bir şekilde inşaatları yapacak. Vatandaşlarımıza, inşallah en iyi şartlarda teslim edecek süreci başlatmış olacağız. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, devletimiz tüm imkânlarıyla Ankaralı hemşehrilerimizin yanındadır. Verilmesi gereken tüm destekleri verecektir” diye konuştu. Kurum, yıkılma ve yıkımın diğer binalara zarar vermesi riskinin ortadan kaldırılması gerektiğine dikkat çekerek, şunları ifade etti:

Dikkati ilerlemeliyiz

“O yüzden dikkatli yürütmek durumundayız. Ama bugün itibarıyla o riski ortadan kaldıracağımızı öngörüyoruz. O riskin kaldırılmasına müteakip aşağıdan topuk çalışmasını da tamamlarız. Öbür binaların da yarın taşınma sürecini başlatabileceğimizi öngörüyoruz. Taşınma sürecinin bitmesine müteakip TOKİ uygulama projelerini çalışacaklar, akabinde en geç 1-2 ay içerisinde ihalesini yapacağız, en kısa sürede de inşaatlarımızı bitireceğiz.”

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