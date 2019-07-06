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Kentsel dönüşüm projeleri ile Nevşehir’in çehresi değişecek

Nevşehir Belediyesi’nin kısa sürede hayata geçirmeyi planladığı kentsel dönüşüm projeleri ile şehrin çehresi değişecek.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 17:32
Kentsel dönüşüm projeleri ile Nevşehir’in çehresi değişecek

Nevşehir Belediyesi’nin kısa sürede hayata geçirmeyi planladığı kentsel dönüşüm projeleri ile şehrin çehresi değişecek.


Nevşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilmesi planlanan başta Karasoku Kentsel Dönüşüm Projesi ve Yeni Sanayi Sitesi Projesi ile ilgili çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Nevşehir Belediyesi’nde Belediye Başkanı Rasim Arı başkanlığında başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri ile gerçekleştirilen toplantıda, projelere ilişkin son gelişmeler değerlendirildi.


Kentsel Dönüşüm Projeleri ve Yeni Sanayi Sitesi Projesi için hafta içerisinde Ankara’da önemli girişimlerde bulunan Belediye Başkanı Rasim Arı, projelerin artık son aşamaya geldiğini ve kısa sürede hayata geçirileceğini kaydetti. “Esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın hak ettikleri güzel yaşam koşullarına ve imkânlara kavuşmaları adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diyen Başkan Arı, projelerin tamamlanması ile birlikte Nevşehir’in çehresinin değişeceğini söyledi.


Arı: “Belediyemizde Nevşehir’i hak ettiği yere getirecek toptan kalkınma hamlesi ve hizmet seferberliği başlattık. Ben ve tüm ekibim bu şehrin insanlarına, onların sevgisine layık davranmak ve mahcup olmamak adına gece gündüz çalışacağız. Biz koşacağız ve Nevşehir’i hak ettiği yere getireceğiz. Göreve gelirken verdiğimiz tüm sözleri tutacağız. Bu şehri beş yıl sonra bambaşka bir şehir olarak göreceksiniz.” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 17:32
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