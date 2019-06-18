0553 313 94 23

“Kentsel Dönüşüm Orta Mahalle’nin özelliğini yok etti”

Aydınlı Mimar Cemre Şahin Kazıcı, Türkiye’de her geçen gün çeşitlenerek yaygınlaşan kentsel dönüşümün, bazı bölgelerin orijinal yapısı ile yaşam tarzını olumsuz etkilediğini ileri sürdü.

18 Haziran 2019 Salı 10:11
“Kentsel Dönüşüm Orta Mahalle’nin özelliğini yok etti”

Aydınlı Mimar Cemre Şahin Kazıcı, Türkiye’de her geçen gün çeşitlenerek yaygınlaşan kentsel dönüşümün, bazı bölgelerin orijinal yapısı ile yaşam tarzını olumsuz etkilediğini ileri sürdü. Bir zamanlar önemli bir kültürü barındıran Aydın Efeler İlçe merkezinde yer alan Orta Mahalle’deki kültürün kentsel dönüşümün sağlıksız örneklerinden biri haline geldiğini ifade eden Cemre Şahin Kazıcı, “Orta Mahalle, Aydın’ın marka yüzü olabilecek kentsel dönüşüm projesine ev sahipliği yapabilecekken, genel ve yerel yönetimler ile işverenlerin ‘rantsal’ yaklaşımları sonucunda kentimiz adına bir utanç projesine dönüşmüştür” dedi.


Ülkemizin en önemli özelliklerinden ve toplumu ayakta tutan unsurlardan birinin komşuluk ilişkileri, mahallelerde aynı kültürü yaşayan insanlar olduğunu belirten Cemre Şahin Kazıcı, bugün insanların büyük çoğunluğunun özlem duyduğu eski günlerin yok olmasının en önemli nedenlerinden birinin de mahallelerde ortak kültürün yok olmasından kaynaklandığını söyledi.


Devlet eliyle 1953 yılında yapılan göçmen konutlarının plansız kentsel dönüşüm ile birlikte barındırdığı kültür ve sahip olduğu anılarla birlikte yıkıldığını kaydeden Cemre Şahin Kazıcı, "Göç Olgusunun İnsan ve Çevre İlişkisi Bağlamında İncelenmesi” konulu araştırmasında Orta Mahalle’yi ele aldı.


Kentsel dönüşüm planları hazırlanırken yeni yapılaşmanın sadece rantsal yaklaşımla ele alınmaması gerektiğini savunan Cemre Şahin Kazıcı, “Nitelikli çevreler için kentsel dönüşümün gerekliliği yadsınamaz ancak ne yazık ki büyük oranda sağlıksız örneklerin yıkıcı sonuçlarıyla karşılaşıyoruz. Aydın ili özelinde bu örneklerden en çarpıcı olanı ise Orta Mahalle. Gerek konumu gerek fiziksel ve sosyal yapısı ile barındırdığı güçlü potansiyeller sayesinde Orta Mahalle, Aydın’ın marka yüzü olabilecek kentsel dönüşüm projesine ev sahipliği yapabilecekken, genel ve yerel yönetimler ile işverenlerin ‘rantsal’ yaklaşımları sonucunda kentimiz adına bir utanç projesine dönüşmüştür. Devlet eliyle 1953 yılında yapılan göçmen konutları ve döneminde bölgede yer alan Aydın Tekstil Fabrikası sebebiyle yıllar boyunca çeşitli göç tiplerine, dolayısıyla farklı sosyal ve kültürel yapılara ev sahipliği yapmış olan Orta Mahalle, rant odaklı gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmaları ile kimliksizleştirilmiştir” dedi.


“Köklü bir mahalle iken günü birlik gelip geçilen yer oldu”


Kentsel dönüşümün ardından Orta Mahalle’nin ailelerin yaşamaktan imtina ettiği bir bölge haline geldiğini ifade eden Cemre Şahin Kazıcı; “Orta Mahalle kentsel dönüşümün ardından yeşil alan ve sosyal donatı eksikliğiyle ruhsuzlaştırılmış, öğrencilere ve günübirlik kiracılara ev sahipliği yapması üzere -gelip geçilen çevre- haline getirilerek kimsesizleştirilmiştir. Bölgeye aidiyet geliştiren yerel halk yaşam alışkanlıklarından koparılarak yeni bir göçe zorlanmış, göçmenlerin geçmişte yaşadıkları sosyal ve psikolojik travmalarının yinelenmesine sebebiyet verilmiştir. Tüm bunlarla birlikte bölgenin sosyokültürel yapısı gözardı edilerek hazırlanan dönüşüm projeleriyle, bölgenin suç oranlarının artmasına zemin hazırlanmış ve ‘güvenliksiz bölge’ olarak addedilmesine göz yumulmuştur. Böylelikle Orta Mahalle ile kentin devamı arasında sosyal bariyerler oluşmuş, Orta Mahalle ölçeğinde Aydın değersizleştirilmiştir” diyerek Orta Mahalle ile benzer dinamiklere sahip Ilıcabaşı’nda uygulanacak kentsel dönüşümde aynı hataya düşülmemesini istedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 10:11
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sanayi üretim endeksi (2)
    1. Sanayi üretim endeksi (2)
    2. (Özel) Bursa’da kesilen meyve ağacı..
    3. Gezi ile paralel darbede devirdiler,..
    4. Bakan müjdeyi verdi! 55 ilaç daha..
    5. Sayıştaydan İmamoğlu'nun iddialarına..
    6. Aslanapa’da ’Trap ve Tek Kurşun..
    7. Genç ziraat mühendisi Söke Ovası’nda..
    8. Çocuklara karne hediyesi ‘’Harika..
    9. Muhammed Mursi Hakk’a yürüdü! Son..
    10. Kayseri OSB Teknik Koleji Nitelikli..
    11. Serinlemek için girdiği gölette..
    12. “Moody’s’in kararı 23 Haziran’a yönelik”
    13. Salomon Ultimate Cunda etkinlikleri
    14. Polat ve Çevre Köyler Derneği’nden..
    15. Malatya’da torbacı operasyonu: 4..
    16. Son sinyalin uçurumdan geldiğini..
    17. Seydişehir’de metruk binalar yıkılıyor
    18. Burhaniye’de muhtar çiftçi hayrına..
    19. Dumlupınar’da köy yolları yapım..
    20. Aydın’da dolandırıcılık olayına..
    21. Nafakada iki yıl önceki kararla algı..
    22. Gümüşhane’de şiddetli yağış sele neden..
    23. Türk sanat müziği şarkılarını..
    24. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    25. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    26. Simav Dernekler Platformu’nda büyük..
    27. Yusufeli’nde 1 kişinin öldüğü 7 evin..
    28. Rus savaş uçağı ABD uçağını engelledi
    29. Yoncalı MTAL’den, DPÜ Tavşanlı..
    30. Hacılar’da kentsel dönüşümde 2. Etap..
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!