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Kentsel dönüşüm kredilerine düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla kentsel dönüşüm kredilerine ait faiz oranlarının konut kredileri ile aynı şekilde kullandırılması mümkün olacak

30 Aralık 2018 Pazar 16:09
Kentsel dönüşüm kredilerine düzenleme

ANKARA (AA) - Kentsel dönüşüm kredilerine ait faiz oranlarının konut kredileri ile aynı şekilde kullandırılması mümkün olacak.

Cumhurbaşkanının "6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hak sahiplerine verilecek faiz desteğini içeren karara göre, kentsel dönüşüm kredilerine ait faiz oranlarının konut kredileri ile aynı şekilde kullandırılması mümkün olacak.

Düzenleme sayesinde krediler nakit kredi üzerinden değil konut kredisi üzerinden verileceği için vatandaşın ödeyeceği faiz de düşecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 16:09
  1. Cumhurbaşkanı kararı
  2. Kentsel dönüşüm
  3. Resmi Gazete

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