Kentsel dönüşüm hız kazanacak

Kentsel dönüşüm kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteklerinde, kredi anapara tutarı için belirlenen üst limitler artırıldı. Türkiye nüfusunun yüzde 71’i deprem riskli alanlarda yaşarken, son 100 yılda 80 bin vatandaşımız depremlerde hayatını kaybetti. Bugünkü tespitlere göre Türkiye’de 9,8 milyon bina, 28,6 milyon konut var. Türkiye genelinde 1,5 milyon, İstanbul’da da 300 bin bağımsız birimin acil bir şekilde dönüşmesi gerekiyor. 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülecek karara göre, hak sahipliği bazında destek sağlanacak kredi anapara tutarı için üst limit, “güçlendirme kredisi”nde 50 binden 80 bin liraya, “konut yapım”, “konut edindirme”, “iş yeri yapım” ve “iş yeri edindirme” kredilerinde ise 125 binden 200 bin liraya yükseltildi. Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı da 625 bin liradan 1 milyon liraya çıkarıldı.

Sektör temsilcileri limit artışından umutlu

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) Başkanı Haluk Sur, iki hafta önce, kentsel dönüşüm konutlarına ilişkin inşaat taahhüt işlerinde yani “kendin yık kendin yap” olarak bilinen modelde vatandaşın ödeyeceği KDV’nin yüzde 18’den yüzde 1’e düşürüldüğünü anımsattı. Bu kararın ardından şimdi de kullanılabilecek kredi limitlerinin yüzde 60 artırıldığını dile getiren Sur, “Bu oldukça hayati ve kıymetli bir gelişme. KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi ve kredi limiti artışı gibi teşviklerin dönüşümü hızlandırmasını bekliyoruz” dedi.

5 daireye kadar kredi kullanacak

Haluk Sur, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yaklaşık 2 ay önce kredi limitinin yükseltileceğini belirttiğini hatırlatarak, 6306 sayılı kanuna göre riskli yapılarda vatandaşların kendisine ait olan 5 daireye kadar bu krediden faydalanabileceğini anlattı. Son 8 yılda sadece 564 bin konutun dönüştürülebildiğini dile getiren Sur, 700 bin konutun dönüşümünün sürdüğünü bildirdi. Sur, “Acil dönüşmesi gereken konut adedi ise 300 bini İstanbul’da olmak üzere 1,5 milyon. Toplamda ise 6 milyon adedi aşıyor. Bu kararı, aynı zamanda gayrimenkul sektörünün bağlantılı olduğu 200’den fazla alt sektörde ekonomik canlanma oluşturacak bir teşvik olarak görüyorum. Dolayısıyla sadece sektör adına değil vatandaş adına da oldukça değerli bir gelişme” açıklamasında bulundu.

“Güçlendirmede vatandaşın elini güçlendirecek”

Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan ise, kararı, “vatandaşın elini güçlendirecek ve dönüşüme hız kazandıracak gelişme” olarak değerlendirdi. Son dönemde yaşanan depremlerin, kentsel dönüşümün uzun sürmesinin, müteahhitlerin dönüşüm projelerinde eskisi gibi istekli olmamasının ve inşaat maliyetlerindeki artışın vatandaşı güçlendirme konusunda harekete geçirdiğini dile getiren Türkkan, bu nedenlerle talebin yüzde 50 arttığını söyledi. Türkkan, “Daire başına ortalama güçlendirme gideri 80 bin lira civarlarında. Güçlendirmeye talep artmışken kredi üst limitinin 80 bin liraya yükseltilmesi vatandaşın elini güçlendirecek ve talep artışını hızlandıracaktır.” dedi.

Neredeyse her banka ile bakanlığın anlaşması var

Sinan Türkkan, riskli yapılarda verilen kentsel dönüşüm ve güçlendirme kredilerinin devlet destekli olduğunu anımsatarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile şu anda hemen hemen her bankanın bu kredi konusunda anlaşmasının bulunduğunu bildirdi. Türkkan, “Özel ve kamu bankalarında kentsel dönüşüm ve güçlendirme kredileri ortalama yıllık faiz oranlarının 4- 5 puan altında. Bu oranlar çok önemli. Bankaların kredi verirken süreci kolaylaştırması da vatandaş açısından çok önemli. Bu sağlanırsa arzu edilen hareketlilik yakalanır” diye konuştu.