Kentin valisi böyle duyurdu: Şehrimizde korkulacak vaka sayısı yok
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, kentte koronavirüse karşı verilen mücadeleye ve denetimlere değinerek yaptığı açıklamasında, şehirde korkulacak vaka sayısının olmadığını belirtti.
Çıktığı koronavirüs denetiminde açıklamalarda bulunan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, kentte korkulacak vaka sayısı ile karşı karşıya olmadıklarını belirtti.
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerine çıktı. Sokak sokak gezerek maske, mesafe denetimi yapan Yıldırım, ölümcül salgına karşı kentte verilen mücadeleye ve alınan önlemlere değindiği açıklamalarda bulundu.
"191 tane denetleme grubu var"
Koronavirüse karşı 81 ilde mücadele verildiğini anımsatan Yıldırım, Tekirdağ'da 191 tane denetleme grubu olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımız beşer, altışar kişilerden oluşuyorlar. Her tarafta herkesi denetlemeye gayret gösteriyoruz." dedi.
"Korkulacak vaka sayısı yok"
Koronavirüsle mücadelede Tekirdağ'ın örnek il olduğunu ifade eden Yıldırım, kentte şu anda korkulacak vaka sayısı olmadığını ancak bunu muhafaza etmeleri gerektiğini belirtti. Kurallara uyan bütün vatandaşlara teşekkür eden Aziz Yıldırım, tedbirlere en katı şekliyle dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizdi.