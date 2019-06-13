Kente uyuşturucu sokmak isteyen 3 kişi yakalandı

Eskişehir’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda kente uyuşturucu sokmak isteyen 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, kente uyuşturucu sokmak isteyen 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada; 5,37 gram toz esrar, 4,93 gram plaka esrar ve 0,24 gram metamfetamin maddeleri ele geçirildi. Kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında yakalanan 3 şüpheli şahsa ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Bulundurmak veya Kullanmak’ suçlarından yasal işlem yapıldı.