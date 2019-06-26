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Kente turist çekmek için 40 gün direksiyon sallayacaklar

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan açık hava müzesi konumundaki Erzurum, Macera Off Road Doğa Sporları Kulübü sporcularının 40 gün boyunca birçok ilde yapacağı gezi ile yerli ve yabancı turistlere tanıtılacak- Kulüp sporcuları, gidecekleri her ilde 8 dilde hazırladıkları "Erzurum Kataloğu"nu kuracakları stantlarla yerli ve yabancı turistlere vererek kentin doğal ve kültürel zenginliklerini anlatacak

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:53
Kente turist çekmek için 40 gün direksiyon sallayacaklar

ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Yaklaşık yedi bin yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan açık hava müzesi konumundaki Erzurum, Macera Off Road Doğa Sporları Kulübü sporcularının 40 gün boyunca birçok ilde yapacağı gezi ile yerli ve yabancı turistlere tanıtılacak.

Yazılı tarihi çok eskilere dayanan Erzurum, tarihi eserleri, mistik dokusu, inanç turizminde yetiştirdiği alimleri ve doğal güzellikleriyle önemli bir turizm potansiyeline sahip.

Havası, suyu, sıra dağları, kışın beyaz yazın ise yemyeşil görüntüsüyle dikkati çeken kent, Tortum ve Uzundere gibi ilçelerinde yer alan yedi gölleri, Tortum Şelalesi, Çifte Minareli Medrese, Öşvank Kilisesi, tarihi evleri, kümbetleri ve Palandöken Dağı ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Bu kapsamda kentin daha çok tanıtılması ve turizmde daha fazla söz sahibi olması için harekete geçen Erzurum Macera Off Road Doğa Sporları Kulübü sporcuları, hazırladıkları "Adım Adım Erzurum" projesiyle Türkiye turuna çıkıyor. Sporcular, arazi araçlarıyla 40 gün boyunca 15 bin kilometre katetmeyi hedefliyor.

Kulüp sporcuları, gidecekleri her ilde 8 dilde hazırladıkları "Erzurum Kataloğu"nu kuracakları stantlarla yerli ve yabancı turistlere vererek kentin doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtacak. Bu sayede kente daha çok turisti çekmeyi amaçlayan sporcular, şehrin tanıtımını yaptıkları kişilere Erzurum kadayıfı da ikram edecek. Sporcular, yapacakları bu faaliyetle çok sayıda turisti kente çekmeyi amaçlıyor.

- 50 bin turist hedefi ile adım adım yurdu gezecekler

Erzurum Macera Off Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kente daha çok turistin gelmesi için "Adım Adım Erzurum" projesi başlattıklarını söyledi.

Motor sporlarının yanı sıra turizm alanında da faaliyet gösterdiklerini belirten Toptaş, "Projemiz üst makamlardan onay aldıktan sonra işe başladık ve 8 dilde kataloğumuzu hazırladık, yaklaşık 50 bin yerli ve yabancı turisti kentimize davet edeceğiz." dedi.

Toptaş, uzun bir yolculuğun kendilerini beklediğini ifade ederek "Erzurum Valisi Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in söylediği 'Hedef 1 milyon turist' sloganına biz de katkı sunmak için böyle bir proje hazırladık. Çıkacağımız yolculuğu 40 gün boyunca devam ettireceğiz ve 15 bin kilometre hedefi ile yerli ve yabancı turistlerimizin karşısında olacağız." diye konuştu.

- "Kent meydanlarında stantlarımızı açacağız"

Gidilecek illerde diğer off road kulüpleriyle ortak çalışma yapacaklarını dile getiren Toptaş, "Gideceğimiz yerlerde off road kulüpleriyle bir araya gelerek kent meydanlarında stantlarımızı açacağız. Bu stantlarda Erzurum'u tanıtan katalog, su ve meşhur kadayıf dolmasını vatandaşlarımıza Erzurum adında dağıtacağız." dedi.

Toptaş, kataloglarda kentin tarihi mekanları, doğal güzelliklerinin anlatıldığını, turistlere bu sayede kenti daha rahat bir şekilde tanıtacaklarını aktardı.

Erzurum'da henüz keşfedilmemiş yerler olduğuna işaret eden Toptaş, verilecek katalogda bu tür bilgilerin de yer aldığını söyledi. Lokman Toptaş, "Erzurum'un keşfedilmemiş çok güzel doğası var. Bunları hem Türkiye halkına hem de yabancı turistlere göstermek istiyoruz. Onun için böyle bir tanıtımı hazırladık, bu kitap sayesinde bu tür bilgileri insanlar görecekler." diye konuştu.

Projeyi hayata geçirmek isteyen Erzurum Macera Off Road Doğa Sporları Kulübü sporcuları, şu sıralar çıkacakları yolculuk öncesi son hazırlıklarını yapıyor.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:53
  1. Erzurum
  2. Lokman Toptaş
  3. off road
  4. tanıtım
  5. turist
  6. Turizm

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