0553 313 94 23

Kent tarımda 2019 sonbaharsezonu için kayıtlar başladı

Yaz tatilinin ardından Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evlerinde 2019 Sonbahar döönemi için geri sayım başladı.

05 Eylül 2019 Perşembe 14:15
Kent tarımda 2019 sonbaharsezonu için kayıtlar başladı

Yaz tatilinin ardından Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evlerinde 2019 Sonbahar döönemi için geri sayım başladı.


Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evlerinde “Temel Sebze Yetiştiriciliği” eğitimleri için kayıtlar başladı. 2019 Sonbahar Dönemi’ne katılmak isteyen vatandaşlar eğitimlerden ücretsiz olarak yararlanacak.


Çankaya Belediyesi’nin Mutlukent ve Ata Mahallelerinde bulunan Kent Tarım Hobi Evleri yeni sezon için kapılarını açıyor. Her yıl yüzlerce vatandaşın yararlandığı eğitimler için bu yıl ki kayıtlar başladı. Uzmanlar tarafından verilen Temel Sebze Yetiştiriciliği eğitimlerine katılacak kursiyerler sebzelerin bakımı, sebze hastalıkları, aşılama, kompost yapımı, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, yağmur hasadı, budama gibi konuları detaylı bir şekilde öğrenme imkanı bulacaklar. Ayrıca, gül, çalı, asma, domates, biber, salatalık, fasulye, mısır, kabak, kavun, çilek ve marul yetiştiriciliğini de öğrenecek olan vatandaşlar, sınıfta öğrendiklerini kent bostanında uygulama imkanı da bulacaklar.


İlk ders Eylül’de


Dileyen tüm vatandaşların katılabildiği “Temel Sebze Yetiştiriciliği” eğitimleri Mutlukent Kent Tarım Hobi Evi’nde 18 Eylül’de, Ata Kent Tarım Hobi Evi’nde ise 19 Eylül’de başlıyor. Mutlukent’te her Çarşamba 12.30-13.30, Ata’da ise Perşembe günleri 13.00-15.00 saatleri arasında verilecek eğitimler Kasım ayı sonuna kadar sürecek.


Sonbahar dönemi eğitimlerine katılmak isteyen vatandaşlar 458 89 00 / dahili 2408 ve 235 39 73 numaralı telefonları arayarak kayıt yaptırabilirler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 14:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muzaffer Bilazer: "Taylan Antalyalı her zaman bu kulüpte anılacak çok değerli bir futbolcu"
    1. Muzaffer Bilazer: "Taylan Antalyalı..
    2. Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan göreve..
    3. Yerli ve milli kanser ilacı yolunda..
    4. Sempozyumda konserler sürüyor
    5. Çorum’da yangın
    6. HDP önünde eylem yapan aile sayısı..
    7. Bodrum’da gürültü kirliliğine son..
    8. "Anlaşmasız çıkışa engel iş dünyasına..
    9. Davutlar ve Güzelçamlı’daki hırsızlık..
    10. Alanyaspor'da sponsorluk anlaşması
    11. Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu; 2..
    12. Burhaniye’de makilik alanda çıkan..
    13. FIFA'da yılın 11'inin adayları..
    14. Sapanca’da hoş geldin bebek..
    15. Afganistan'da güvenlik güçlerinin..
    16. Balkan Göçmenleri gecesinde Gölet..
    17. Birleşmiş Milletler'den Türkiye çağrısı
    18. Finlandiya'da havuzda tesettür mayo..
    19. Düzce’ye kalkınma yılsonu başlayacak
    20. Birlerce turistin ziyaret ettiği Frig..
    21. Esnaf Odaları Birlik Başkanı..
    22. 10 binlerce polisin mesai saatleri..
    23. Rektör Bilgiç: "OMÜ’de teknolojik ve..
    24. Engelli vatandaşı dolandıran 5 zanlı..
    25. Kayseri yeni eğitim öğretim yılına..
    26. Sultangazi’deki cinayetin zanlısı..
    27. Milli kaleciye milli görev
    28. Beşiktaş'tan Diaby'nin boyu..
    29. "Umuda Kapı Açıyorum Hayata..
    30. Gelir testi nereden yapılır? Gelir..
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'