Kent söyleşilerinin bu ay ki konuğu rektörler

İzmir’de, her ay düzenlenen kent söyleşilerine bu ay rektörler konuk olurken, söyleşide yeni nesil üniversite kavramı üzerine konuşuldu.

İzmir’de kent söyleşi programları devam ediyor. Medical Park İzmir Hastanesi sponsorluğunda her ay düzenlenen söyleşi programına bu ay ise rektörler katıldı. Yeni nesil üniversite kavramı üzerine bir sohbetin gerçekleştirildiği söyleşide; İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ve Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, yazar Gülşah Elikbank’ın sorularını yanıtladı.

Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, üniversitelerin evrensel düzeye gelmesi için Türkiye’deki üniversitelerin bir geleneğinin olması gerektiğini vurguladı ve hiç yabancı rektör ve dekanımızın olmadığını söyledi. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) sonuçlarına göre, Türkiye’nin eğitimde çok gerilerde olduğunun altını çizen Durman, doğru eğitim politikalarının oluşturulması gerektiğini belirtti.

Möderatör Gülşah Elilbank’ın gençlerin neden istedikleri bölümlerde okuyamadığını sorusuna cevap veren Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer de, "Çünkü gençlerimiz özgür iradeleriyle seçim yapamıyorlar. Üniversite seçimlerinden önce danışmanlara önemli işler düşürüyor. Gençler kalplerinden geçen bölümü seçmeli. Yeni nesil üniversite kavramını konuşmamız için önce gençler özgür iradeleriyle seçim yapmalılar" dedi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, YÖK’ün yeni bölümlerin açılmasını teşvik etmesi gerektiğini söyleyerek, “Eğer evrensel olmak istiyorsak, üniversitelerde veri madenciliği gibi yeni mesleklerin olduğu bölümlerin eğitimi verilmeli” diye aktardı.

Dr. Zeki Hozer tarafından projelendirilen söyleşinin sonunda Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, özel taşlardan yapılan resimleri konuklara hediye etti. Ayrıca Urla Belediyesi Başkanı Burak Oğuz da söyleşiye katılanlar arasındaydı.