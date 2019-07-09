Kent Meydanı’nda trafik düzenlemesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Kent Meydanı-Terminal raylı sistem hattına yapılan köprüler ve bağlantı yollarının düzenlemesi için 10-25 Temmuz tarihleri arasında trafik kontrollü olarak sağlanacak.

Ankara - İzmir yönünde batçıktan seyreden trafik çalışmalardan etkilenmezken, İstanbul istikametinden şehir merkezine gelecek araçlar ise servis yollarına yönlendirilecek. Trafiğin çok fazla etkilenmemesi maksadıyla çalışmalar ağırlıklı olarak gece saatlerinde yapılacak. Çalışma sürecince ulaşımda bir aksama yaşanmaması için sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması ve mümkün olduğunca alternatif güzergâhları kullanmaları gerekiyor.