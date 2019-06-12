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Kent Konseyi’nde seçim heyecanı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, 20 Haziran Perşembe günü gerçekleştireceği Genel Kurul ile yeni dönem Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Başkanını seçecek.

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:34
Kent Konseyi’nde seçim heyecanı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, 20 Haziran Perşembe günü gerçekleştireceği Genel Kurul ile yeni dönem Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Başkanını seçecek.


Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu toplantısı geçtiğimiz gün yapıldı. Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci başkanlığında toplanan Yürütme Kurulu üyeleri 3 yılda bir yapılan Genel Kurul kararı aldı. Buna göre 20 Haziran Perşembe günü Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda düzenlenecek Genel Kurul ile yeni dönemde görev yapacak Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri ile Kent Konseyi Başkanı seçilecek. “Kent Konseyi Meclislerimiz ve Yürütme Kurulu üyelerimiz ile birlikte bu aziz milletimize hizmet etmeye çalıştık” diyen Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, "Benim Mahallem geçtiğimiz dönem içerisinde hayata geçirdiğimiz en önemli proje. Toplumdaki herkese temas etmeye çalışıyoruz. Mahalle Meclisi kurmamızdaki amacımız da bu idi. ’İnsanlar bize gelemiyorsa biz onların ayaklarına gidelim’ dedik. İnşallah bu faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.



20 Haziran’da Genel Kurul


Kent Konseyi bünyesindeki meclislerin bir arada, uyum içerisinde çalıştığına dikkati çeken Değirmenci,”Kent Konseyi Denizlimiz için olduğu kadar bizim için de çok önemli. Kadın, Engelliler, Gençlik ve Çocuk Meclisleri, El Emeği Pazarı, Mikro Kredi Ofisi ve Kent Şairleri Topluluğumuz ile baktığımızda hakikaten bir zenginliği ifade ediyoruz. Bu kapsamda 20 Haziran Perşembe günü saat 11.00 de Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda Genel Kurulumuzu gerçekleştirerek çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:34
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