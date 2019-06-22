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Kent konseyi seçimleri yenilenecek

Adıyaman Kent Konseyi 4.

22 Haziran 2019 Cumartesi 21:41
Kent konseyi seçimleri yenilenecek

Adıyaman Kent Konseyi 4. Genel Kurulu bir hafta sonra yenilenecek.


Adıyaman Belediye Konferans Salonunda gerçekleştirilen 4. Genel Kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İki listenin yarıştığı genel kurulda Sağlık-Sen Şube Başkanı Yasin Barutçu, divan başkanlığına seçildi. Kent Konseyine Mevcut Başkan Sinan Temel beyaz liste ile Zeynal Abidin Şenlik ise mavi liste ile yarıştı. Genel kurulda her iki aday konuşma yaptı.


Sinan Temel konuşmasında, “Kent konseyleri kent vizyonunu ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesinden hayata geçirilmesine kadar önemli görevler üstlenir. Çalışmalarımızı bu doğrultuda yapma gayretinde olduk. Göreve geldiğimiz bu günden itibaren kent konseyini anlatmaya ve ortak akıl vurgusu yaparak, kentimizin tüm kurum ve kuruluşlarını kentimizin geleceğini tayin etmek için davet etmeye çalıştım. Kent kültürü ve kent bilinci konusunda çalışmalar yaptık” dedi.


Zeynal Abidin Şenlik ise konuşmasında, “Kent konseyi ‘ortaklık’ modelinin uygulanmaya çalışıldığı, katılımcılı, demokratik, yönetişim özellikleriyle yerel demokrasiyi güçlendirme aracı özelliği gösteren, İçinde barındırdığı yönetişim yani ortak akıl,ortak yönetim gibi özelliklere sahip mekanizmalardır. Kent konseyleri, yerel yönetimleri, halkı ve sivil toplum örgütlerini bir araya getirip iletişim haline sevk ederek ortak bir yönetim modelini sağlamaktır. Bu sayede Kent Konseyleri merkezi yönetimin tepeden inme uygulamaları yerine halkın ve sivil toplumun istekleri doğrultusunda ve yerelin katılımıyla yerel yönetimlere öneri ve tavsiyeler ile hizmetler gerçekleştirmektedir. Yaklaşık 20 yıldır ülkemizde il, ilçe bazlı ve bu il ve ilçelerin bir araya getirdiği birlikler aracılığıyla faaliyetleriniyürütmektedir. Ancak ilimizde sorun şudur ki, halkınve STK’ların kent konseylerine katılım göstermemesi öte yandan yerel yönetimlerin de halkın isteklerine kulak vermekten çok onları sadece yönetmeye çabalamasıdır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen kent konseylerinin ülkemizdeolumlu yöndeki örnek ve çabalarını göz ardı etmemek gerekir” dedi.


Konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Tüzük gereği ilk olarak başkanlık seçimi gerçekleştirildi. Zaman zaman gerginliğin yaşandığı seçimde 348 kişi oy kullandı. Seçimlerde 5 oy geçersiz sayılırken, 181 delege beyaz listeye, 162 delege ise mavi listeye oy kullandı. Genel kurulun ilk turunda üçte iki çoğunluk arandığı için seçimler önümüzdeki günlerde yenilenecek.Seçim sonrasında bir araya gelen adaylar kesin seçim tarihi konusunda önümüzdeki günlerde duyuru yapacaklarını söylediler. Her iki adayın birbirini tebrik etmesiyle delegeler dağıldı.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 21:41
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