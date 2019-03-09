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Kent Konseyi Kadın Meclisi Kadınlar Günü’nü kutladı

Erzurum Kent Konseyi Kadın Meclisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinliğe katılan kadınlara gül dağıttı.

09 Mart 2019 Cumartesi 19:06
Kent Konseyi Kadın Meclisi Kadınlar Günü’nü kutladı

Erzurum Kent Konseyi Kadın Meclisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinliğe katılan kadınlara gül dağıttı.


Tebrizkapı Sanat Çarşısında düzenlenen etkinliğe AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Vali Yardımcısı Yıldız Er, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in eşi Gülay Sekmen, STK başkanları ve Kent Konseyi Kadın Meclis Üyeleri katıldı.


Programın açılış konuşmasını yapan Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanı Yadigar Nesrin Şerbetçioğlu, “Tarihteki toplumsal mücadelelere ve büyük devrimlere baktığımızda kadınların bu önemli başlangıçlara damga vurmuş olduklarını görebiliriz. Türk kadınının ulusal kurtuluş mücadelesinde sergiledikleri büyük kahramanlıklar ise yakın dönemin gerçekleri olarak yakından bilinmektedir. Biz kadınlar; cinsel kimliklerimizin ötesinde insan olarak, diğer tüm özelliklerinden bağımsız bireyler olarak, kendi ayakları üzerinde durabileceğimizi biliyoruz. Bizler, kadının metalaştırılmadan, istismar edilmeden; kendi kişiliğimizle, kimliğimizle, inancımızla, değerlerimizle hak ettiğimiz yeri alabileceğimizi biliyoruz” dedi.


‘GÜÇLÜ KADIN GÜÇLÜ TOPLUM DEMEKTİR’


AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, "İnsanlık tarihinde olduğu gibi ülkemiz kadınları da, tarih boyunca istiklal ve istikbal mücadelelerimizde daima en ön safta yer aldılar. Kimi zaman Nene Hatun olup düşmana aman vermediler, kimi zaman 15 Temmuz hain darbe girişiminde Safiye Bayat olup, köprüde cuntacılara karşı mücadele ederken kurşun yediler. Ancak kadınlarımız her türlü engele rağmen vatanın selameti, ülkemizin kalkınması ve özgürlük mücadelesinden taviz vermediler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi; En büyük saygıyı, en büyük selamı, en samimi anmayı hak edenler, şehitlerimizin anneleridir, eşleridir, çocuklarıdır. Kadınlarımızın karşılaştığı sorunların esasen tüm toplumun meselesi olduğu, dolayısıyla çözümlerin de ortak bir anlayışla üretilebileceği unutulmamalıdır. Kadına şiddet meselesi başta olmak üzere mevcut sorunlarla kararlı biçimde mücadeleye devam edeceğimizi, kadınlarımızın hayat şartlarını daha da iyileştirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğimizi, ekonomik alanda olduğu kadar siyasi alanda da varlık göstermeleri hususunda kendilerine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum. Tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.


Öte yandan Erzurum Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı Kent Konseyi tarafından ödüllendirildi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 19:06
  1. sergi
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