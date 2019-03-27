Kent Konseyi Engelli Meclisinden Rektör Çakmak’a ziyaret

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, Meclis Başkanı Burhanettin Yeşilyurt ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ı ziyaret etti.

Engelliler Meclisi kısa bir süre önce göreve gelen Rektör Çakmak’a hayırlı olsun temennisinde bulunarak, engellilerin el emeği filografi çalışmalı Türk Bayrağı ve Engelli Araştırma Rapor kitabını takdim ettiler.

Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’a Üniversite de eğitim gören engelli öğrencilerin taleplerini ileterek, Engelliler Meclisinin yaptığı proje ve etkinlikler hakkında bilgilendirdi.

Ziyarette konuşan Meclis Koordinatörü Keleşoğlu, “Engelli kardeşlerimizin eğitim hayatında karşılaştığı genel sıkıntıları Rektörümüzle paylaştık. Rektörümüz her zaman engelli kardeşlerimize destek vererek yanlarında olmaya çalışacaklarına dair söz verdiler. Türkiye de ki en modern ve konforlu Üniversitelerden biri olan Erzurum Teknik Üniversitemiz her türlü sorunu çözecek güçtedir. Engellilerin asıl dayandığı güç toplum vicdanıdır. Engeliler, toplum vicdanında yer ettiği ve o vicdan içerisinde haklı bir konumda bulundukları sürece güçlüdürler. Toplumun yetiştirilmesi, aydınlatılması ve eğitilmesinin bir yolu da Üniversitelerden geçer. Bu nedenle Üniversiteler engelli kardeşlerimiz için son derece önemli bir kurum olarak görülmektedir. Rektörümüze engelli öğrencilerin Üniversiteden talep ve beklentilerini rapor halinde sunduk, bu rapora göre Üniversitenin yol haritası çıkarıp, eğitim planlaması yapmasını ve engelli kardeşlerimizin eğitim hayatlarına pozitif bir ivme kazandırmasını umuyoruz” diye konuştu.

Yararlı ve verimli bir toplantının gerçekleştiğini ifade eden Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, şuana kadar Rektörlüğümüzü birçok kişi ziyaret etti ama benim için en önemli ve anlamlı ziyaret engelli kardeşlerimin bu zahmete katlanıp beni ziyarete gelmeleri oldu. Rektör Çakmak, Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisimiz örnek ve takdire şayan çalışmalara imza attığını belirterek bu açıdan Engelliler Meclisimizi tebrik ediyorum. Engelliler Meclisimize sosyal ve kültürel faaliyetlerde destek sözü veriyorum. Üniversite olarak engelli kardeşlerimizin sorunlarına her zaman duyarlı olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Öte yandan Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu’na ve Engelliler Meclisine teşekkür etti.