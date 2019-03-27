0553 313 94 23

Kent Konseyi Engelli Meclisinden Rektör Çakmak’a ziyaret

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, Meclis Başkanı Burhanettin Yeşilyurt ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.

27 Mart 2019 Çarşamba 13:31
Kent Konseyi Engelli Meclisinden Rektör Çakmak’a ziyaret

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, Meclis Başkanı Burhanettin Yeşilyurt ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ı ziyaret etti.


Engelliler Meclisi kısa bir süre önce göreve gelen Rektör Çakmak’a hayırlı olsun temennisinde bulunarak, engellilerin el emeği filografi çalışmalı Türk Bayrağı ve Engelli Araştırma Rapor kitabını takdim ettiler.


Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’a Üniversite de eğitim gören engelli öğrencilerin taleplerini ileterek, Engelliler Meclisinin yaptığı proje ve etkinlikler hakkında bilgilendirdi.


Ziyarette konuşan Meclis Koordinatörü Keleşoğlu, “Engelli kardeşlerimizin eğitim hayatında karşılaştığı genel sıkıntıları Rektörümüzle paylaştık. Rektörümüz her zaman engelli kardeşlerimize destek vererek yanlarında olmaya çalışacaklarına dair söz verdiler. Türkiye de ki en modern ve konforlu Üniversitelerden biri olan Erzurum Teknik Üniversitemiz her türlü sorunu çözecek güçtedir. Engellilerin asıl dayandığı güç toplum vicdanıdır. Engeliler, toplum vicdanında yer ettiği ve o vicdan içerisinde haklı bir konumda bulundukları sürece güçlüdürler. Toplumun yetiştirilmesi, aydınlatılması ve eğitilmesinin bir yolu da Üniversitelerden geçer. Bu nedenle Üniversiteler engelli kardeşlerimiz için son derece önemli bir kurum olarak görülmektedir. Rektörümüze engelli öğrencilerin Üniversiteden talep ve beklentilerini rapor halinde sunduk, bu rapora göre Üniversitenin yol haritası çıkarıp, eğitim planlaması yapmasını ve engelli kardeşlerimizin eğitim hayatlarına pozitif bir ivme kazandırmasını umuyoruz” diye konuştu.


Yararlı ve verimli bir toplantının gerçekleştiğini ifade eden Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, şuana kadar Rektörlüğümüzü birçok kişi ziyaret etti ama benim için en önemli ve anlamlı ziyaret engelli kardeşlerimin bu zahmete katlanıp beni ziyarete gelmeleri oldu. Rektör Çakmak, Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisimiz örnek ve takdire şayan çalışmalara imza attığını belirterek bu açıdan Engelliler Meclisimizi tebrik ediyorum. Engelliler Meclisimize sosyal ve kültürel faaliyetlerde destek sözü veriyorum. Üniversite olarak engelli kardeşlerimizin sorunlarına her zaman duyarlı olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.


Öte yandan Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu’na ve Engelliler Meclisine teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:31
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kasırganın vurduğu Mozambik’te 5 kolera vakası
    1. Kasırganın vurduğu Mozambik’te 5..
    2. ‘Organik Arıcılık Projesi’nin kapanış..
    3. AK Parti'nin Düzce mitingi
    4. "Ülkemizin e-ticaret konusundaki hızlı..
    5. Galatasaray'dan transfer bombası Kevin..
    6. Yüksekova’da muhtarlar toplantısı
    7. Savaş mağduru çocuklar için kermes
    8. Diyarbakırspor, ikinci maçına odaklandı
    9. Marble 25. kez “merhaba” dedi
    10. Mardinliler yavru köpek için seferber..
    11. Başkan Görmez’den Barış Yapı çıkarması
    12. Tezcan Karakuş TÜGİK YİK Genel..
    13. Nijerya'daki "Lassa sıtması" salgını
    14. "Huawei P30 serisi, mobil..
    15. İhlas Koleji öğrencisinden üç Türkiye..
    16. Zengibar Kalesinde kaçak kazı yaparken..
    17. Bodrum’da Ahmet Aras sevgisi git gide..
    18. Terör saldırısından sonra Yeni..
    19. Dr. Tahir Ateş seçim çalışmalarına hız..
    20. "Refah istiyoruz"
    21. Kaman ilçe Belediye Başkanı Talu:
    22. Kındam Mahallesinde asfalt çalışmaları..
    23. Öğrencilere ‘Yabancı Madde..
    24. Talasgücü’nde oyunculara 5 gün izin
    25. DKGK’dan Yeşil’e ziyaret
    26. "Aslan yattığı yerden kalkıyor"
    27. Ara verdikleri üretime 700 çalışanı..
    28. Dündar pazar yerlerini gezdi
    29. Dev turna balığı ilgi odağı oldu
    30. Seçim şarkısıyla spor yaptılar
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!