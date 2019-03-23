0553 313 94 23

Kenger bitkisi tezgahlarda yerini aldı

Diyarbakır’da baharın habercisi olarak bilinen kenger bitkisi, tezgahlarda yerini almaya başladı.

23 Mart 2019 Cumartesi 12:28
Kenger bitkisi tezgahlarda yerini aldı

Diyarbakır’da baharın habercisi olarak bilinen kenger bitkisi, tezgahlarda yerini almaya başladı.


Havaların ısınmasıyla birlikte Diyarbakır’ın yüksek dağ eteklerinde, özellikle Karacadağ bölgesinde doğal olarak yetişen ve pancar olarak tüketilen kenger bitkisi, vatandaşlar tarafından toplanarak satışa sunuluyor. Araba tezgahında kenger satan Abdurrahman Emsel, halkın kengeri çok sevdiğini söyledi. Kengerin bugünlerde tezgahlarda yer aldığını belirten Kaya, "Kengeri bilen herkes çok seviyor, bu yüzden satışlarımız çok iyi oluyor. Kengerin tezgahlarda bulunma ömrü 40 gündür. Bu mevsimde geçimimizi bundan sağlıyoruz. Kilosunu 8 liraya satıyoruz, günde 150, 200, 250 kilo satıyoruz, günlere göre satışımız değişiyor. Bu bitkiden yemek çeşitleri, turşu ve bilenler çorbasını da yapıyor” dedi.


Kenger alan vatandaş, bu sezonda genelde kenger alıp bir kısmını tükettiklerini, bir kısmını ise kışın tüketmek için poşetlere koyup buzdolabında muhafaza edip ve turşusunu yaptıklarını söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 12:28
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İBB "Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi" kuruyor
    1. İBB "Atık Yakma ve Enerji Üretim..
    2. "İşçilerin örgütlenmesi,..
    3. Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır..
    4. Karatay diyeti nasıl yapılır?
    5. Meteoroloji uyardı! Kar geliyor
    6. Kuvvet komutanları sınırın sıfır..
    7. Ekrem İmamoğlu'ndan 2023 açıklaması
    8. Hulusi Akar, Suriye sınırındaki..
    9. Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay..
    10. Galatasaray Kulübünün mali kongresi
    11. Fenerbahçe, Caner Erkin’i resmen istedi
    12. Fenerbahçe'den Nana Ampomah hamlesi!..
    13. Somali'de Bakanlık yakınlarında art..
    14. Ham deriyi döverek sanata..
    15. Cumhur İttifakı adayından kentsel..
    16. İstanbul’da yarın bu yollara dikkat
    17. Galatasaray’ın eski yöneticisi 2 bin..
    18. Ak Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı..
    19. Aşağılık müptezel! Levent Üzümcü, ölen..
    20. Huzurevinin asırlık çınarına doğum günü
    21. Bakan Kasapoğlu’ndan Şenol Güneş’e..
    22. ÖTO’ya akreditasyon sistemi geliştirme..
    23. Yer: Gaziantep! 36 saat sonra gelen..
    24. Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’nda..
    25. Hisarcık Milli Eğitim Müdürlüğünün..
    26. Baharda Konya’da kayak keyfi
    27. Cenk Tosun'dan Şenol Güneş yorumu:..
    28. Gediz’de 5 bin 200 adet fidan dağıtıldı
    29. Seçim çalışmalarını anne ve babasıyla..
    30. Darbe toplantıları düzenleyen pilot da..
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok