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Kenevirleri sularken yakalanan uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Manisa’nın Kula ilçesinde jandarma ekiplerinin suçüstü yakaladığı iki kenevir yetiştiricisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

05 Temmuz 2019 Cuma 19:14
Kenevirleri sularken yakalanan uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Manisa’nın Kula ilçesinde jandarma ekiplerinin suçüstü yakaladığı iki kenevir yetiştiricisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımına savaş açan Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda Kula’ya bağlı Yurtbaşı Mahallesi civarında bulunan bir dere yatağı kenarında kenevir ekilmiş olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, kenevir yetiştiricisi olduğunu tespit ettiği bir şahsı takibe aldı. Bir süre şahsı takip ederek dün akşam saatlerinde Yurtbaşı Mahallesi civarında bulunan dere yatağı kenarına pusu kuran Jandarma ekipleri, Hint keneviri yetiştiren E.T. (36) ve H.A.’yı (59) kenevirleri sularken suçüstü yakalayarak gözaltına almıştı. Jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonda, şahıslar ile birlikte 60 kök dişi Hint keneviri, 35 gram dişi Hint kenevir tohumu, kenevirleri sulamada kullanılan 1 adet dalgıç pompa, 1 adet araç aküsü, 15 metre hortum, 2 kilogram amonyum sülfat gübresi ve 1 adet çapa ele geçirmişti. Gözaltına alınan şahıslar İlçe Jandarma Komutanlığına götürülerek ifadelerinin alınmasının ardından bugün mahkemeye çıkarıldı. Suçüstü yakalanan şüphelilerin Kula Adliyesi’nde görülen mahkemesinde 2313 sayılı kanuna aykırılık (Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun) suçundan tutuklanmasına karar verildi. Tutuklanan şüpheliler, sağlık kontrollerinden geçirilmesinin ardından Salihli T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 19:14
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