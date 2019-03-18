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Kenevirde tohum sorunu çözülürse çiftçiler ekim yapmaya hazır

Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, alternatif ürün olarak gördükleri keneviri Çorumlu çiftçilerin ekimini yapmak için hevesli olduğunu belirterek, “Tohum sorunumuz var.

18 Mart 2019 Pazartesi 08:46
Kenevirde tohum sorunu çözülürse çiftçiler ekim yapmaya hazır

Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, alternatif ürün olarak gördükleri keneviri Çorumlu çiftçilerin ekimini yapmak için hevesli olduğunu belirterek, “Tohum sorunumuz var. Bu sorun çözülürse kenevir ekmeye hazırız” dedi.


Türkiye’de üretimi 1933 yılında mevzuata bağlanan kenevir Tarım ve Orman Bakanlığının geçmiş yıllarda yayınladığı yönetmelikle izne tabi kültür bitkisi statüsüne alınmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamanın ardından aralarında Çorum’un da bulunduğu 19 ilde kenevir üretimi kararlaştırılmıştı. Buğday ve arpa gibi hububat ürünlerine alternatif ürün olarak gördükleri kenevir bitkisini ekmek isteyen ve ne tür teşvik verileceğini merak eden Çorumlu çiftçiler, tohum sorununun çözülmesini bekliyor.


Kenevir üretimi ile ilgili çalışmaların devam ettiğini dile getiren Sayan, çiftçilerin alternatif ürün olarak gördükleri kenevir ekimi için hevesli olduklarını ifade ederek, zaman zaman odaya gelen çiftçilerin “kenevir ekimi ne zaman başlıyor, nasıl olacak” gibi sorular yönelttiklerini dile getirdi.


Ekimi yapılacak olan kenevirin alımı konusunda ofisin de herhangi bir açıklama yapmadığını anlatan Sayan, “Ayrıca kenevir tohumu da yok. Bunlarla ilgili herhangi bir gelişme olursa çiftçilerimizi bilgilendireceğiz. Ancak henüz şu aşamada bir gelişme yok. Buğday, arpaya alternatif olarak çiftçilerimizden kenevir ekimiyle ilgili bir istek var ancak bunun içinde tohum olmadığı için beklemedeyiz. Bu konuda bakanlık çalışmalarını hızlandırınca teşvikler belirlenince biz Çorum çiftçileri olarak ekime hazırız. Bizim tohum sorunumuz var. Ekimde bir sorun yok. Daha önce kenevir ekimi yapıldığı için çiftçilerimiz buna yan ürün olarak bakıyor. Tohum sıkıntımız var. Devletimizden böyle bir destek bekliyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 08:46
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