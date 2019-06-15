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Kenevir yetiştirmek için ev kiralamışlar

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Köyceğiz ilçesi Toparlar Mahallesinde iki katlı bir eve narkotik köpeği ile düzenledikleri operasyonda özel düzenekler ile hint keneviri yetiştiren 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 12:29
Kenevir yetiştirmek için ev kiralamışlar

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Köyceğiz ilçesi Toparlar Mahallesinde iki katlı bir eve narkotik köpeği ile düzenledikleri operasyonda özel düzenekler ile hint keneviri yetiştiren 4 şüpheliyi gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Toparlar Mahallesi Çayiçi mevkisindeki iki katlı evde hint keneviri yetiştirildiği bilgisini aldı. N.A. isimli vatandaştan kiralanan iki katlı evde arama yapmak için Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası evde arama yapıldı. Uyuşturucuya karşı hassas burunlara sahip Narkotik köpek Kaptan’ın da katıldığı iki katlı evin birinci katında oturan S.Y. ve G.B. isimli şüphelilerin dairesinde 60-70 santim boyunda üç ayrı saksı içinde kenevir bitkisi, serar öğütme aparatı, 40 gram kubar esrar maddesi, ışıklı kenevir yetiştirme düzeneği ve 3 gram reçine esrar ele geçirildi.


Narkotik ekipleri Ö.Ö. ve Ş.Ö. isimli şüphelilerin oturduğu ikinci katta yaptığı aramada ise 4 saksı içinde ekili kenevir bitkisi, 50 gram kenevir tohumu, esrar öğütme aparatı ve poşet içerisinde 5 bin 500 lira para ele geçirildi. Şüpheliler S.Y., G.B., Ö.Ö. ve Ş.Ö. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, haklarında adli tahkikat başlatıldı.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 12:29
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