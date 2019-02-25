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Kenevir yetiştiriciliği meclise taşındı

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkcı, Aydıntepe ve bölgesi için kenevir yetiştirilmesi konusundaki görüşlerini TBMM’ne taşıdı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 09:43
Kenevir yetiştiriciliği meclise taşındı

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkcı, Aydıntepe ve bölgesi için kenevir yetiştirilmesi konusundaki görüşlerini TBMM’ne taşıdı.


Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, "Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkcı geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Bayburt-Aydıntepe programları sırasında, gönüldaşlarımızın talepleri olan Bayburt’un kenevir yetiştiriciliğine izin verilen iller kapsamına alınması taleplerini TBMM gündemine taşıdı. Vekilimize Aydıntepe ve bölge halkımız adına teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 09:43
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