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Kenevir yetiştiriciliği bilgilendirme toplantıları yapıldı

Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik hükümlerinin yayınlanmasının ardından kenevir yetiştiriciliği yapmak isteyen çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantıları yapıldı.

15 Şubat 2019 Cuma 11:47
Kenevir yetiştiriciliği bilgilendirme toplantıları yapıldı

Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik hükümlerinin yayınlanmasının ardından kenevir yetiştiriciliği yapmak isteyen çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantıları yapıldı.


İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, "29 Eylül 2016 tarih ve 29842 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan; "Kenevir yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre Lif, tohum, sap ve benzeri amaçlarla kenevir yetiştiriciliği yapmak isteyen çiftçilerimizin 1 Nisana kadar yetiştiricilik yapacakları yerin en büyük mülki idare amirine başvuruda bulunarak Kenevir Yetiştiriciliği izni almaları gerekmektedir. Bu kapsamda Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü hakkında Yönetmelik Hükümlerine göre İlimizde, Kenevir yetiştiriciliği yapmak isteyen üreticilerimize yönelik "Kenevir Tarımı ve İzin İşlemleri"konulu bilgilendirme toplantıları, 31 Ocak 2019 tarihinde 7 çiftçimizin katılımları ile Akkışla İlçemizde başlamış olup Özvatan, Develi, Felahiye ve İncesu ilçelerimizde toplam 277 üreticimizin katılımlarıyla devam etmiştir.Kenevir Tarımı,Hasat Yöntemleri ve Kenevir Yetiştiriciliği İzin İşlemleri konu başlıklarını içeren toplantılarımız, Müdürlüğümüz personellerinden Ziraat Mühendisi Fatma Turgut ve İlçe Müdürlüklerimizde görevli teknik personellerimiz tarafından gerçekleştirilmiştir" ifadesinde bulunuldu.


Kenevir yetiştiriciliği için ise alınacak izin belgesi için istenilen evraklar şu şekilde açıklandı:


a-)Başvuru sahibinin kenevir yetiştiriciliği amacını belirtir 29842 sayılı resmi gazete de yer alan örneğe (Ek-1)uygun başvuru formu,


b-)Çiftçinin daha önce izinsiz kenevir ekme, uyuşturucu imal etme, dağıtma, ticaretini yapma veya kullanma suçu işlemediğine, yetiştiricilik izni verilmesini müteakip bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak hareket edeceğine ilişkin 29842 sayılı resmi gazete de yer alan örneğe (Ek-2) uygun taahhütname,


c-)Üretim yılına ilişkin ÇKS belgesi ,


d-)Üretim yerinin toplam yüzölçümü ile ada/parsel numarasını gösterir kroki, kadastro geçmemiş yerlerde ise ÇKS’ye uygun keşif raporu,


e-)Nüfus kayıt örneği ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:47
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