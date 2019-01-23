Kenevir için büyük adım! Bu enstitüde değer var

Kenevir araştırmaları konusunda ülkemizde kurulan ilk ve tek bağımsız enstitü özelliği taşıyan ASAM, Keneviri Araştırma Enstitüsü kurulması konusunda somut adımlar atamaya hazırlanıyor. ASAM Başkanı Murat Doğanay, konuyla ilgili değerlendirmesinde kenevirin ekonomik değerine dikkat çekerek, “Biz, kenevirin üretimi ve ekonomiye kazandırılması konusunda yıllar öncesinden bugüne araştırmalar yapıp kamuoyu ile paylaşıyoruz. Ar-GE yapıp endüstriyel ürün üreten, patentler alan ve ülkemizdeki tek referans kitabı ‘Mucize Bitki Kenevir’ hazırlayan bir kurumuz” diyerek şu tespitlerde bulundu:

Geldiğimiz nokta içler acısıdır

“Ülkemizde 1990 yılında kenevir üretim serbestiyesi çıkarılmıştır. 20 ilde ekimi serbest bıraktık fakat algı yönetimleri ve bürokrasinin ilgisizliği yüzünden 29 senede geldiğimiz nokta içler acısıdır. 2016 yılında “kenevir yönetmeliği” 19 ilde kontrollü ekim kaydıyla güncellenmiştir. Tarım alanlarımızın sadece ve sadece yüzde 15’ine kendir eksek ülkenin tüm ısınma, aydınlanma ve petrol döviz giderimizi karşılayacağımız gibi, bütçemizin cari işlem açığını da kapatarak dengelemiş; paramızı da değerlendirmiş oluruz.”

Hızlı adım atılmalı

“Acil çözüm bekleyen fiziki düzenlemeleri süratle yapmamız elzemdir” diyen Doğanay, atılması gereken adımları da şöyle sıraladı:

-Mevzuatta ekim alanları ve ekim dönemi çalışmalarını güncellemeliyiz.

-TV kanallarında ‘Endüstriyel ve Tıbbi Kenevir’ istihsal programları yapılmalıdır.

-Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile “Zihniyet Devrimi” gereklidir, dünya bundan kazanıyor, biz niye kazanmayalım? Yüzlerce sanayi şirketi kurulmalıdır.

-Bio-polimer, ilaç sanayii, biyo-yakıt, inşaatın her alanı, petro-kimyanın her alanında kullanılabilecek ve dünyanın endüstriyel devrim yaptığı nebat için jeopolitik – jeostratejik – jeomorfolojik olarak Anadolu toprakları biçilmiş kaftandır.