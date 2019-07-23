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Kene tarafından ısırılan genç öldü

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde kene tarafından ısırılan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

23 Temmuz 2019 Salı 16:39
Kene tarafından ısırılan genç öldü

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde kene tarafından ısırılan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Alınan bilgilere göre, Şemdinli ilçesine bağlı Günyazı köyünde yaşayan Nasır Sever (19), 4 Temmuz günü karın ağrısı, yüksek ateş ve baş dönmesi şikayetiyle Şemdinli Devlet Hastanesine başvurdu. Doktorların müdahalesinin ardından önce Yüksekova’ya, daha sonra da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edilen Sever, tedavi altına alındı. Yapılan testlerle Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi konulan Sever, tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Hastalığın bulaşıcı olması nedeniyle refakat eden kardeşi kontrol amaçlı gözlem altına alınırken, Nasır Sever’in cenazesi ise Van’da toprağa verildi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 16:39
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