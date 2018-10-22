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Kendisini 'yok' yazan öğretmeninin başına silah dayadı

Fransa’nın başkenti Paris’in güney banliyösünde bulunan Creteil’de bir meslek lisesi öğrencisi yoklamada kendisini 'yok' yazan öğretmenine silah çekerek kafasına doğrulttu.

22 Ekim 2018 Pazartesi 01:26
Kendisini 'yok' yazan öğretmeninin başına silah dayadı

Fransa’da yaşı 16 olduğu öğrenilen bir meslek lisesi öğrencisi, arkadaşının getirdiği havalı silahla öğretmenini sayımda kendisini yok saymaması için tehdit etti.

Görüntülerin internete düşmesiyle ülke çapında yankı uyandıran olay şok etkisi yaşattı. Paris’in güneyindeki Creteil kentinde Branly meslek lisesinde gerçekleşen olayda 16 yaşındaki gencin öğretmenine silah tuttuğu ve yok yazmama komutu verdiği görüldü.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 01:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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