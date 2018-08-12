Kendisini takip eden sincabı polise şikayet etti

Almanya'nın Karlsruhe kentinde bir Alman vatandaşı, peşine takılan sincabı polise şikayete etti. Yavru sincap, polis tarafından yakalandı. Polisin Karl-Frederich adını verdiği sincap takip sırasında yorgunluktan uyuyakalınca, bir hayvan koruma merkezine götürüldü.

Sincaplar, yardıma ihtiyaç duyduklarında insanların peşine düşebiliyor.

KENDİSİNİ TEHDİT ALTINDA HİSSETTİ

BBC'de yer alan habere göre; Karlsruhe Polis Sözcüsü Christina Krenz, İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine, sincapların annelerini kaybettiklerinde, anneleri olarak gördükleri bir kişiye odaklanabildiklerini söyledi.

Krenz, polisten yardım isteyen kişinin "kendisini tehdit altında hissettiğini" belirterek, "Bazen korkutucu olabiliyorlar" dedi.

Polis daha sonra yavru sincabın battaniyeye sarılı olarak uyurken ve şırıngayla beslenirken fotoğraflarını yayımladı.

SİNCAP SALDIRILARI

New York'ta geçen Temmuz'da New York Brooklyn'deki Prospect Park'ta "alışılmadık derecede saldırgan" bir sincap bir hafta içinde beş ziyaretçiye saldırmıştı.

2016'da da İngiltere'nin Cornwall kentinde altı sincap tarafından ısırılan üç yaşındaki bir çocuk kanlar içinde kalmıştı.