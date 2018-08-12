0553 313 94 23

Kendisini takip eden sincabı polise şikayet etti

Almanya'nın Karlsruhe kentinde bir adamın peşine düşen yavru sincap, polis tarafından yakalandı.

12 Ağustos 2018 Pazar 08:31
Kendisini takip eden sincabı polise şikayet etti

Almanya'nın Karlsruhe kentinde bir Alman vatandaşı, peşine takılan sincabı polise şikayete etti. Yavru sincap, polis tarafından yakalandı. Polisin Karl-Frederich adını verdiği sincap takip sırasında yorgunluktan uyuyakalınca, bir hayvan koruma merkezine götürüldü.

Sincaplar, yardıma ihtiyaç duyduklarında insanların peşine düşebiliyor.

KENDİSİNİ TEHDİT ALTINDA HİSSETTİ

BBC'de yer alan habere göre; Karlsruhe Polis Sözcüsü Christina Krenz, İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine, sincapların annelerini kaybettiklerinde, anneleri olarak gördükleri bir kişiye odaklanabildiklerini söyledi.

Krenz, polisten yardım isteyen kişinin "kendisini tehdit altında hissettiğini" belirterek, "Bazen korkutucu olabiliyorlar" dedi.

Polis daha sonra yavru sincabın battaniyeye sarılı olarak uyurken ve şırıngayla beslenirken fotoğraflarını yayımladı.

SİNCAP SALDIRILARI

New York'ta geçen Temmuz'da New York Brooklyn'deki Prospect Park'ta "alışılmadık derecede saldırgan" bir sincap bir hafta içinde beş ziyaretçiye saldırmıştı.

2016'da da İngiltere'nin Cornwall kentinde altı sincap tarafından ısırılan üç yaşındaki bir çocuk kanlar içinde kalmıştı.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 08:31
  1. almanya
  2. karlshure
  3. sincap
  4. saldırı
  5. polis
  6. gözaltı
  7. yavru
  8. Karl-Frederich

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK'ya darbe: Kıskıvrak yakalandılar
    1. PKK'ya darbe: Kıskıvrak yakalandılar
    2. Eski yardımcısı ifşa etti! Trump..
    3. Kendisini takip eden sincabı polise..
    4. İran Dışişleri: Türkiye'nin yanındayız
    5. Resmi Gazete'de yayımlandı! 75 bin..
    6. Türk çelik şirketlerinden ABD'ye rest!
    7. Günün âyet ve hadisi
    8. Akraba kavgası kanlı bitti! 1 ölü 4..
    9. 4 terörist etkisiz hale getirildi
    10. İstanbul'da trafik kazası! Ölü ve..
    11. Kuveytli profesörden Türkiye için..
    12. Bir dönem Galatasaray forması..
    13. Rizespor Teknik Direktörü İbrahim..
    14. Volkan Demirel: VAR güzel uygulama...
    15. Kadir Mısıroğlu'ndan 'ABD' yorumu:..
    16. 4 gollü maç! Cenk Tosun'lu Everton...
    17. Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe Bursaspor..
    18. Bursaspor Teknik Direktörü Samet..
    19. Ahmet Çakar'dan flaş açıklama! 'VAR..
    20. Phillip Cocu Bursaspor maçını..
    Barış Yarkadaş Mustafa Kemal’in sözlerini hiçe saydı! CHP’lilerden büyük tepki
    Barış Yarkadaş Mustafa Kemal’in sözlerini hiçe saydı! CHP’lilerden büyük tepki
    İran'dan flaş çağrı: Türkiye, Azerbaycan ve İran...
    İran'dan flaş çağrı: Türkiye, Azerbaycan ve İran...
    Trump'tan yeni paylaşım: Anlaşma sağlayamazsak...
    Trump'tan yeni paylaşım: Anlaşma sağlayamazsak...
    İstanbul Aydın Üniversitesi taban puanları 2018 kontenjan ve puanlar
    İstanbul Aydın Üniversitesi taban puanları 2018 kontenjan ve puanlar
    Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
    Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    MEB yeni kurs programlarını uygulamaya koydu
    MEB yeni kurs programlarını uygulamaya koydu
    Muhafazakarlar eşekleri neden sever?
    Muhafazakarlar eşekleri neden sever?