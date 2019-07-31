Kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

TOKAT (AA) - Tokat'ta, kendisini polis olarak tanıtan ve vatandaşları dolandırdığı öne sürülen kişi tutuklandı. İddiaya göre, A.T. (28) isimli şahıs, kendisini Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünde çalışan polis memuru olarak tanıtarak, 3 kişiyi cep telefonu satma bahanesiyle 12 bin 400 lira dolandırdı. Polis ekipleri, mağdurların şikayeti üzerine yaptıkları çalışmada A.T'yi Geyraz Polis Uygulama noktasında yakaladı. Şahsın üzerine yapılan aramada, polis yeleği, 2 metal polis arması ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan A.T. emniyetteki işlemlerinin ardından, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsın dolandırıcılık, tutuklu veya hükümlünün kaçması suçundan arama kaydının bulunduğu öğrenildi.

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