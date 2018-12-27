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Kendisini Hızır Aleyhisselam olarak tanıtıp milleti dolandırdı

Nevşehir'de kendini Hızır Aleyhisselam olarak tanıtarak hayır işlemek vaadi adı altında para talep edep edip şükür ve dua alacağı, para verilmezse vatandaşların helak olacağı şeklinde iddialarla dolandırıcılık yapan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

27 Aralık 2018 Perşembe 14:30
Kendisini Hızır Aleyhisselam olarak tanıtıp milleti dolandırdı

Nevşehir’de kendisini Hızır Aleyhisselam olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan M.D. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olarak suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı ve çevresinde kendisini Hızır Aleyhisselam olarak tanıtarak hayır işlemek vaadi adı altında para talep edep edip şükür ve dua alacağı, para verilmezse vatandaşların helak olacağı şeklinde dini duyguları istismar eden ve bir iş yerinden bin 440 lira nakit parasını ve 520 lira değerinde 3 çift ayakkabı alan M.D. Asayiş Şube Müdürlüğü dolandırıcılık büro amirliği ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 14:30
  1. Kendisini Hızır Aleyhiselam olarak tanıtıp milleti dolandırdı
  2. Nevşehir
  3. Dolandırıcılık

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