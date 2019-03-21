"Kendisini boşluğa bıraktı" Küçükçekmece'de bir rezidansın 9. katından düşen kadının hayatını kaybetmesine ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de bir rezidansın 9. katından düşen kadının hayatını kaybetmesine ilişkin 1 kişi gözaltına alındı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, bir kadının, İnönü Mahallesi'ndeki 14 katlı binanın 9. katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin başlattığı çalışma sürüyor. Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cesedin 18 yaşındaki E.E'ye ait olduğu tespit edildi. İlk incelemede kadının vücudunda darp, kesici, delici, ateşli silah izine rastlanmadığı, düşmeden kaynaklı yaraların olduğu belirlendi. Öte yandan E.E. ile aynı evde olan ve olayın ardından olay yerinden kaçan Serdar T, avukatıyla birlikte gelerek Küçükçekmece İlçe Müdürlüğüne teslim oldu. Gözaltına alınan Serdar T'nin ilk ifadesinde "Ben banyodaydım, çıktığımda camın kenarında oturuyordu, kendisini boşluğa bıraktı." dediği öğrenildi.

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