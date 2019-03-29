Kendisine tepki gösteren kadına karşı tavrı takdir topladı

BAYBURT (AA) - ABDÜLKADİR NİŞANCI - İstanbul Pendik'te AK Parti broşürü dağıtan Yusuf Özoğul'un, kendisine tepki gösteren Mine K'ye karşı kibar tavrı, sosyal medyada beğeni topladı.

Bayburtlu olan ve anneannesinin cenaze töreni için kentte bulunan Özoğul, Pendik'te seçim çalışmaları kapsamında AK Parti broşürlerini gönüllü olarak dağıtırken kendisine tepki gösteren bir kadının kendisiyle ilgili çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından yaşadıklarını anlattı.

Özoğul, "Şu anda cenaze nedeniyle memleketim Bayburt'tayım. Olayı arkadaşlarım aracılığı ile öğrendim. Yolculuk esnasında bana gönderdikleri video ile öğrendim. Ondan sonra durumu mahalle teşkilatıma bildirdim." dedi.

Olay esnasında kayıt yapıldığını bilmediğini vurgulayan Özoğul, şunları kaydetti:

"Kadına tepki vermememin nedeni Bayburtlu olmamız. Bize böyle öğrettiler. Karşımızda bayan olmasa dahi biz yine aynı saygıyı gösterir eyvallah der çıkardık."

Görüntüleri ilk gördüğünde şaşırdığını söyleyen Özoğul, "Bir anda bana yapılan bir hakaret var diye sanıyordum. Halkımızdan Allah razı olsun, öğrendim ki arkamızda durmuşlar. Halkımızın yanımızda olmasından dolayı mutlu oldum. Şu anda buradayım birazdan uçağa yetişeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri bekliyor." diye konuştu.