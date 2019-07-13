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Vahşet! Kendisine havladı diye av tüfeğiyle öldürdü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sokakta yürürken kendisine havlayan komşusunun köpeğine kızan şahıs, evden aldığı af tüfeğiyle köpeği vurarak öldürdü.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 18:07
Vahşet! Kendisine havladı diye av tüfeğiyle öldürdü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde A.A.Ç. (16), havlamasına kızdığı komşusunun köpeği 'Duman'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Doğançam Mahallesi'nde sokakta yürüyen A.A.Ç., komşuları Emine Yiğit'e ait 'Duman' adlı köpeğin havlamasına sinirlendi. Evin bahçesindeki köpeğe ve sahibi Emine Yiğit'e tepki gösteren A.A.Ç., eve giderek ailesine ait av tüfeğini aldıktan sonra döndü. A.A.Ç., bahçe kapısından 'Duman'a birkaç el ateş etti. Çeşitli yerlerine saçmaların isabet ettiği köpek öldü.

Emine Yiğit'in şikayeti üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan A.A.Ç., yaşının küçük olması nedeniyle bırakılırken, tüfeğe el konuldu. Jandarma ekiplerinin incelemesinden sonra Emine Yiğit, komşularının yardımıyla köpeği kırsal alanda gömdü.

Emine Yiğit yaptığı açıklamada, "Komşumuzun oğlu evimizin önünden geçiyordu. Bu esnada köpeğim kendisine havladı. Çocuk bu duruma sinirlendi. Hem bana hem de köpeğe küfür ederek evine doğru gitti. Bir süre sonra evden aldığı tüfekle bahçemizin girişine geldi. Tüfeği köpeğe doğrultarak köpeğime ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar köpeğimin sol ön ayağını kopardı, köpeğim ağır yaralandı ve gözlerimin önünde can çekişerek öldü. Onu kurtaramadım. Şikayetçiyim" dedi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 18:07
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