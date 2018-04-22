Kendisine benzeyen kadını öldürüp yerine geçti

56 yaşındaki Riess, Teksas eyaletinin güneyindeki bir tatil köyünde yakalandı. Polis, Riess hakkında geniş çaplı bir insan avı başlatmıştı.

EŞİNİ ÖLDÜRÜP FLORİDA'YA KAÇTI

Riess, eşi David Riess'i öldürdüğü 23 Mart tarihinden bu yana polisten kaçıyordu.

Minnesota'daki evlerinde eşini öldürdükten sonra Florida'ya gittiği tahmin ediliyor.

59 yaşındaki Pamela Hutchinson, Florida'da Fort Myers sahilinde 9 Nisan'da ölü bulunmuştu.

SINIRA 45 KM. UZAKTA YAKALANDI

Minnesota Tevkif Bürosu Riess'e karşı iddianamesinde "Polis soruşturmacıları Pamela Hutchinson'un David Riess'in öldürüldüğü silahla öldürülmüş olabileceğine inanıyor" ifadelerine yer verdi.

Güvenlik güçleri Riess'i Teksas'taki South Padre Adası tatil mekanında yakaladı. Meksika Körfezi'nde kıyısında yer alan otel Meksika sınırına yaklaşık 45 km mesafede.

KUMAR SORUNLARI CİNAYET İŞLETTİ

Riess'in Minnesota'da kumar sorunları olduğu ve çevresinde "Şansızlıklar serisi Lois" olarak bilindiği söylendi.

Riess'in kocasını öldürmeden önce iş yerinden 11 bin dolar çaldığı sanılıyor.

FBI istatistiklerine göre ABD'de her 10 cinayetten birinin faali kadın.