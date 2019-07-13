Kendisine bağıran şoförle kavga etmek için intihar etmek için çıktığı korkuluklardan indi

Esenyurt’ta bir günde 2 kez köprüye çıkarak intihara kalkışan genç yüzünden Haramidere TEM bağlantı yolu trafiğe kapandı. İntihara kalkışan genç, öfkeli bir sürücünün kendisine hakaret ettiğini görünce kavga etmek için intihardan vazgeçti.

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı’nda bir genç maddi sıkıntılarını bahane gösterip bir günde 2 kez intihar girişimi için köprüye çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak köprünün altında bulunan Haramidere TEM Bağlantı yolunu Beylikdüzü istikametine trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri ise trafiğe kapatılan yolda hava yastığı açtı.

İntihar teşebbüsü nedeniyle TEM Bağlantı yolunda araç trafiği oluştu. Olay nedeniyle uzun süre trafikte kalan sürücüler de intihara kalkışan gence tepki gösterdi. Öfkeli bir sürücü intihar teşebbüsünde bulunan gence tepki göstererek, "aşağıya in" diye bağırdı. İntihar teşebbüsünden bulunan genç kendisine bağıran sürücüye küfürle karşılık verince, bu kez sürücü gencin yanına çıkmak istedi. Bu sırada intihara teşebbüs eden şahıs da kavga etmek için korkuluklardan inerek eylemini sonlandırdı. Gözaltına alınan genç, polis merkezine götürüldü.