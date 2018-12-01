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Kendisinden haber alınamayan vatandaş polise ateş açtı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yakınlarının haber alınamadığı bir şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, şahıs polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek polis merkezine götürüldü.

01 Aralık 2018 Cumartesi 23:20
Kendisinden haber alınamayan vatandaş polise ateş açtı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesi 4307 Sokak’ta meydana gelen olayla ilgili edinilen bilgiye göre, A.E. isimli bir vatandaştan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, müstakil evin önünde şahsa ulaşmak isterken, içeriden çıkan A.E. ekiplere silahla iki el ateş etti.

Açılan ateş sonrasında polis ekipleri geri çekilerek kendilerini güvenli bölgeye alarak destek ekip istedi.

Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Daha sonra ateş açan A.E. isimli şahıs, polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Ekipler tarafından yakalanan şahıs, Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, yaşanan olayda yaralanan olmadı.

polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 23:20
  1. Kocaeli
  2. Gölcük

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