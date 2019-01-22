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Kendisinden 10 gündür haber alınamayan kişi aranıyor

Ağrı'da jandarma ve arama kurtarma ekipleri, 3 çocuk babası Şefik Kılıç'ın bulunması için çalışma başlattı- Kılıç'ın eşi Seyran Kılıç:"Aramızda hiçbir sorun yoktu. Bildiğim kadarıyla kimseye borcu da yoktu. Kendi halinde birisiydi. Çoluk çocuk perişan olduk"

22 Ocak 2019 Salı 18:00
Kendisinden 10 gündür haber alınamayan kişi aranıyor

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, kendisinden 10 gündür haber alınamayan Şefik Kılıç için jandarma ve arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Doğubayazıt'a 50 kilometre uzaklıktaki Sarıbıyık köyünde, 10 gün önce sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 3 çocuk babası Şefik Kılıç (37) için jandarma ve Doğubayazıt Arama Kurtarma (DAK) ekipleri seferber oldu.

Geçen hafta köy ve çevresinde jandarma ekipleri tarafından yapılan ilk incelemenin ardından Kılıç'ı arama faaliyetlerine DAK ekipleri de katıldı. Köyün içindeki arama çalışmalarından sonuç alamayan ekipler, köyü çevreleyen arazi ve tepeleri de dronla görüntüledi.

Bölgede etkili olan soğuk hava ve kırsal alanda kar kalınlığının 50 santimetreyi bulması arama kurtarma faaliyetlerini zorlaştırıyor.

-"Aramızda hiçbir sorun yoktu"

Şefik Kılıç'ın eşi Seyran Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşiyle aralarında hiçbir sorun olmadığını belirterek, "Sabah kahvaltısını yaptıktan sonra evden çıktı. Hatta 'öğle yemeğine gelecek misin' dedim. Geleceğini söyledi, ama bir daha kendisini göremedim. Aramızda hiçbir sorun yoktu. Bildiğim kadarıyla kimseye borcu da yoktu. Kendi halinde birisiydi. Çoluk çocuk perişan olduk." diye konuştu.

Sarıbıyık Köyü Muhtarı Filit Kılıç ise Kılıç'ın, amcasının oğlu olduğunu belirterek, bütün köyün bu olaydan huzursuz olduğunu dile getirdi.

Muhtar Kılıç, "Her geçen gün aile daha çok perişan oluyor. Üç tane küçük çocuğu var. Her gün babalarını soruyorlar. Onlara ne söyleyeceğimizi bilemiyoruz. Biz devlet büyüklerimizden ölü veya diri kendisinin bulunmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 18:00
  1. Ağrı
  2. arama kurtarma
  3. Doğubayazıt
  4. Kaybolan şahıs
  5. Şefik Kılıç

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